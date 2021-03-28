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علي جمعة: ختان الإناث لا يضر ولا يسر.. ونائب "النور" يستشهد بكتب التراث

06:01 م الأحد 28 مارس 2021
علي جمعة: ختان الإناث لا يضر ولا يسر.. ونائب "النور" يستشهد بكتب التراث

علي جمعة

(مصراوي):

قال الدكتور علي جمعة، رئيس اللجنة الدينية بمجلس النواب، إنه يؤكد مجددًا رفض ختان الإناث، مشيرًا إلى أنه يضر ولا يسر.

وأضاف جمعة، خلال الجلسة العامة للبرلمان اليوم الأحد، أثناء مناقشة تقرير اللجنة التشريعية بتعديل قانون العقوبات بشأن تجريم ختان الإناث: النبي، صلى الله عليه وسلم، لم يأمر بختان الإناث.

واعترض جمعة على ما أثاره النائب محمود حمدي، عضو مجلس النواب عن حزب النور، قائلًا: لماذا التصميم على فعل شيء من عادات الماضي؟!

واستشهد النائب عن حزب النور ببعض ما ورد في كتب التراث في هذا الشأن؛ ومن بينها ما جاء على لسان شيخ الأزهر الأسبق، جاد الحق علي جاد الحق، في شأن ختان الإناث.

وأوضح الدكتور علي جمعة أن سحب ما في الكتب على الواقع دون إدراكه هو ضال مضل، مجددًا التأكيد أن هذه العادة جريمة تستوجب العقاب والتشديد فيه.

علي جمعة ختان الإناث مجلس النواب محمود حمدي

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