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بعد انهيار عقار.. قرار حكومي جديد بشأن عقارات ومحال جسر السويس

06:01 م الأحد 28 مارس 2021
بعد انهيار عقار.. قرار حكومي جديد بشأن عقارات ومحال جسر السويس

الدكتور مصطفى مدبولي

كتب- محمد سامي:

أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قرارًا بتشكيل لجنة فنية تختص بمعاينة المباني والمحلات والورش والمصانع، بمنطقة عمر بن الخطاب، والشوارع الجانبية لها، وشارع جمال عبدالناصر، بمنطقة جسر السويس، والتأكد من السلامة الإنشائية للعمارات والمباني وتحديد مدى سلامتها.

وأشار القرار فى مادته الأولى إلى تشكيل اللجنة المشار إليها، برئاسة ممثل عن الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، وعضوية ممثل عن الكلية الفنية العسكرية، وممثل عن هيئة الرقابة الإدارية، وممثل عن مركز بحوث البناء والإسكان، وممثل عن جهاز التفتيش الفني على أعمال البناء، إلى جانب اثنين من أساتذة كلية الهندسة بجامعة عين شمس يختارهما رئيس الجامعة، على أن تستعين اللجنة بمن تراه من ذوي الخبرة والمتخصصين لمعاونتها فى المهام المسندة إليها.

ونصت المادة الثالثة من القرار على أن تعد اللجنة الفنية تقرير مُفصل بنتائج أعمالها وتوصياتها وآليات تنفيذها خلال شهر من تاريخه، يعرضه رئيسها على رئيس مجلس الوزراء تمهيدًا لاتخاذ ما يلزم بشأنه، وألزم القرار الجهات المختصة بالتنفيذ.

مصطفى مدبولي مجلس الوزراء جسر السويس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة

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