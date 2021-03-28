"أنا مقاتل وبعمل كل اللي عندي".. 15 تصريحًا من وزير النقل بشأن حادث قطاري سوهاج

كتب- محمد نصار:

كشف المهندس كامل الوزير، وزير النقل الكثير من التفاصيل المتعلقة بحادث قطاري سوهاج والذي راح ضحيته عشرات الضحايا بين وفيات ومصابين.

وقال الوزير، خلال تصريحات تلفزيونية له، حول استقالة المسئولين في أوقات الأزمات: "قبل أن أكون جنديًا فأنا فلاح تعود أن يعمل في الغيط، وأن يواجه التحديات ولم يتعود على التهرب من مسؤولياته".

وأكد الوزير أن التصرف الصحيح ليس الاستقالة في مثل هذه الظروف، وأنه يبذل كل طاقته ويستنزفها بسعادة.

1- شدد وزير النقل على أنه سيواصل "المقاومة" وخدمة بلاده كي لا يخذل الرئيس عبدالفتاح السيسي، الذي اختاره لهذا المنصب، مشيرًا إلى أنه سيستقيل عندما يقول له الناس إنه متكاسل أو لا يعمل بالشكل المطلوب.

2- أكد الوزير أن لدى وزارته 1.5 تريليون جنيه كجزء من خطة الحكومة للارتقاء بقطاعات وزارة النقل، مؤكدًا أن استقالته ستكون بمثابة "خيانة للبلد"، وأشار إلى أنه لن يهرب ولن يتكاسل.

3- حول استقالته وتأثيرها، أوضح الوزير: "طب حد يقولي قدم استقالتك.. طب لو أنا قدمت استقالتي.. وكل وزير يحصل عنده حادثة يقدم استقالته.. ما أنا من باب أولى أقيل رئيس هيئة السكة الحديد لكن مبقاش بفهم كده".

4- تابع الوزير: "لما يحصل حادثة، هو أنا أو رئيس هيئة السكة الحديد هنركب القطر؟ لأ، إحنا لينا دور ومهمة، وأنا بعمل كل اللي عندي وكل طاقتي، وبستنفذ كل طاقتي، وبتعب لكن سعيد، وتحت أمر بلدي وشعبي ورئيس الجمهورية اللي وثق فيا، وعيني وزيرا للنقل، عشان مخذلهوش، وهفضل أقاتل وأقاوم، ومع وزمايلي في السكة الحديد، وأنفذ خططي وأطور فيها".

5- صرح بأنه سيذهب لمجلس النواب وسيعرض تفاصيل حادث تصادم قطاري سوهاج بعد الانتهاء من التحقيقات.

6- أضاف: "لو أنا مخطئ وأنا هناك، هقولهم شكرا شوفوا حد غيري، ولكن لو إحنا هنشتغل بالحتة، يعني لو حادثة حصلت في وزارة النقل يبقى وزير النقل يمشي، دي مش دول، الدول لا تدار بالمنظر ده".

7- أوضح الوزير أنه حصل على كل الاعتمادات المالية التي طالب بها لتطوير مرفق السكك الحديدية، وحصل على مدار العشر سنوات الماضية على 1.5 تريليون جنيه، وذلك للارتقاء بخدمات وزارة النقل.

8- "أنا شايف أقدر أكمل إن شاء الله، وأقود المجموعة اللي معايا في كل قطاعات النقل، وهكمل، ومش ههرب، لكن لو الناس بتقولي متقعدش عندنا حد أفضل منك أنا موافق لكن لن أهرب أو أتكاسل، أنا تحت أمر بلدي وكل المصريين".

9- "لو الناس شايفة إني متكاسل ومقصر ومش بشتغل، خلاص هطلع أقول أنا مستقيل وشوفوا حد أفضل مني وهساعده، لكن الحل مش إني أهرب، لو أنا هربت أبقى خاين لبلدي".

10- "سائق القطار الخلفي، في حادث قطاري سوهاج، لم يستجب للنداءات وتجاوز إشارات الوقوف، ولم يرد على الاتصالات، والتحذيرات التي تم إرسالها من القطار الأول، إن كان على جهاز القطار، أو على هاتفه الشخصي"، مؤكدًا: "تحقيقات النيابة ستكشف عن الأسباب التي جعلت سائق القطار لا يرد على هاتفه والاستغاثات المرسلة له".

11- سائق القطار الخلفي "تجاوز الإشارات الضوئية، على الرغم من أنها أعطت اللون الأصفر (الذي يعني يجب تخفيف السرعة) ثم الأحمر (الذي يعني يجب التوقف)، للتحذير بوجود عائق في الطريق".

12- "تم إيقاف القطار الأول دون العلم حتى الآن بالسبب الحقيقى لإيقافه أن والقطار القادم من الخلف تجاوز السيمافور الأصفر والأحمر واصطدم بالقطار الأول".

13- "تم اختيار سائقي قطارات لخط الصعيد من السائقين القدامى أصحاب الخبرة والمهارة في إدارة الأزمات".

14- وجّه رسالة إلى سائقي القطارات: "المفروض المكان اللي فيه إصلاحات تفصل نظام التشغيل etc الذي يجعل القطار يسير على سرعة 8 كم في الساعة وتبدأ أنت تقلل من سرعتك حتى تتجاوز هذه المنطقة واستفيد بخبرتك في الأمور".

15- "اللي حصل للأسف أنه أغلق جهاز etc في برج طهطا وفضل مكمل بسرعته".

وأوضح كامل الوزير أن الرئيس السيسي سأله: "هتقدر تشغل السكك بنفس الأسلوب ومايحصلش حوادث ثانية، فرد قائلًا: لا يافندم، لو إحنا اشتغلنا بنفس الأسلوب هتحصل حوادث ثانية وأنا مش هقدر اتحمل وقوع خسائر مرة ثانية".