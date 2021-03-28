وفاة الدكتور محمد وهدان الأستاذ بجامعة الأزهر

كتب - محمود مصطفى:

أعلن الدكتور محمود الصاوي الأستاذ بجامعة الأزهر، وفاة الداعية الدكتور محمد وهدان الأستاذ بكلية الدراسات الإسلامية للبنات بالقاهرة.

وقال الصاوي:" نعزي أنفسنا وجموع الإعلاميين الأكاديمين والمهنيين في جامعة الأزهر وكل الجامعات المصرية ومختلف وسائل الإعلام المقروءة والمسموعة والمرئية، في وفاة الداعية محمد وهدان، الذي سبقنا إلى الله عز وجل"

وتابع:" نسأل الله تعالى أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه وان يسكنه الفردوس الأعلى".