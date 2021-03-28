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وفاة الدكتور محمد وهدان الأستاذ بجامعة الأزهر

04:59 م الأحد 28 مارس 2021
وفاة الدكتور محمد وهدان الأستاذ بجامعة الأزهر

الدكتور محمد وهدان

كتب - محمود مصطفى:

أعلن الدكتور محمود الصاوي الأستاذ بجامعة الأزهر، وفاة الداعية الدكتور محمد وهدان الأستاذ بكلية الدراسات الإسلامية للبنات بالقاهرة.

وقال الصاوي:" نعزي أنفسنا وجموع الإعلاميين الأكاديمين والمهنيين في جامعة الأزهر وكل الجامعات المصرية ومختلف وسائل الإعلام المقروءة والمسموعة والمرئية، في وفاة الداعية محمد وهدان، الذي سبقنا إلى الله عز وجل"

وتابع:" نسأل الله تعالى أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه وان يسكنه الفردوس الأعلى".

محمد وهدان وفاة محمد وهدان جامعة الأزهر محمود الصاوي

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