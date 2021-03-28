"الزراعة": معهد الصحة الحيوانية يستكمل منظومة الاعتماد بمعامله الفرعية

كتب- أحمد مسعد:

أعلن الدكتور ممتاز شاهين، مدير معهد بحوث الصحة الحيوانية، تجديد الاعتماد الممنوح للمعمل الفرعي للمعهد بمحافظة أسيوط طبقًا للمواصفة ISO 17025 : 2017 .

وأضاف شاهين، خلال بيان له اليوم الأحد، أن ذلك يأتي ذلك استكمالًا لمنظومة الاعتماد التي يتبعها المعهد لتطوير ورفع كفاءة الأداء بالمعامل بالفرع الرئيسي ومعامله الفرعية، والتى بلغت 375 اختبارًا معتمدًا دوليًّا .

ولفت مدير معهد بحوث الصحة الحيوانية إلى أنه تم اعتماد 60% من المعامل الفرعية للمعهد على كل المحافظات بالجمهورية في الاختبارات الخاصة بسلامة الغذاء للتوافق على المعايير الدولية وتقديم خدمة فنية عاجلة، ودعم الاستثمار المحلي وتحقيق منظومة الصحة الواحدة وتوفير غذاء صحي وآمن للمواطن المصري والاهتمام بالأنشطة التنموية وتحسين الخدمات المقدمة لأهالي الصعيد؛ خصوصاً دعم وتقديم خدمة فنية مميزة للمرأة.

ووجه شاهين الشكر إلى فريق الجودة بالمعهد ومعامله الفرعية على الجهد المبذول، مشجعًا كل الباحثين لاستكمال منظومة اعتماد المعامل لرفع كفاءتها؛ لتحقيق الأهداف الإنمائية طبقًا لاستراتيجية التنمية الزراعية المستدامة في مصر 2030.