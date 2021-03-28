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التنمية المحلية تستجيب لشكوى أهالي قرية القلج بالقليوبية بشأن انتشار القمامة

04:04 م الأحد 28 مارس 2021
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كتب- محمد نصار:

استجاب اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية لشكوى سكان قرية القلج مركز الخانكة بمحافظة القليوبية بشأن انتشار القمامة بالمنطقة وإلقاؤها على شريط القطار.

وكلف اللواء محمود شعراوي، لجنة من قطاع التفتيش والمتابعة وتقييم الأداء للقيام بحملة مفاجئة على موقع الشكوى والتأكد من إزالة أسبابها نهائياً، حيث أكدت لجنة قطاع التفتيش بعد قيامها بالزيارة المفاجئة على أن المحافظة قامت بعدة إجراءات منها رفع كميات متناثرة من القمامة بطول سور محطة السكة الحديد شارع 23 يوليو، ورفع التجمعات الكائنة بجوار شارع الترعة والرشاح وشارع مصنع الصابون بعد مستشفى المصطفى وحتى منطقة الرشاح.

وأضاف اللواء شعراوي، أن محافظة القليوبية شنت حملتين لرفع الإشغالات من الطريق العام بجوار سور مستشفى المصطفى خلال الشهر الجاري والتي تعوق حركة الطريق، كما تم إدراج مشروع رصف شارع الصابون بمركز الخانكة بالخطة الاستثمارية لقطاع الرصف العام المالي القادم 2021/2022، لافتاً إلى أن المحافظة تقوم بتكثيف الحملات المرورية على المقاهي لمتابعة اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية لمكافحة فيروس كورونا.

وأكد وزير التنمية المحلية، على الاستجابة السريعة لأي استغاثة وسرعة التعامل الفوري مع شكاوى المواطنين وتشديد السعي الجاد والسريع لإزالة أسباب الشكوى بشكل فوري وخاصة الشكاوى المتعلقة بضرر قد يتسبب في تعريض حياة المواطنين للخطر، مع أهمية تطبيق القانون بكل حزم على كافة المخالفات والإشغالات الموجودة في الشارع وخاصة التي تتسبب في إزعاج أو أي مضايقات للمواطن.

التنمية المحلية اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية قرية القلج القليوبية انتشار القمامة

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