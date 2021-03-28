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البرلمان يرفع جلساته إلى الغد ويقر عقوبات ختان الإناث

04:01 م الأحد 28 مارس 2021
البرلمان يرفع جلساته إلى الغد ويقر عقوبات ختان الإناث

المستشار حنفي جبالي

كتب- مصراوي:

رفع المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، الجلسة العامة للبرلمان، بعد الموافقة على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات في شأن تغليظ عقوبة ختان الإناث، بالإضافة لإقرار تعديلات قانون أحكام القطن.

ومن المقرر أن يعاود المجلس، الانعقاد غدا الاثنين، لمتابعة المدرج على جدول الأعمال.

فيما قرر المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، إرجاء مناقشة أي طلب من الطلبات المقدمة في شأن تشكيل لجنة تقصي حقائق بخصوص حادث تصادم قطاري سوهاج.

وأشار في ختام الجلسة العامة للبرلمان اليوم، إلى أنه تلقى طلبا من 20 نائبا بتشكيل لجنة تقصي حقائق، إلا أنه إعمالا لمبدأ الفصل بين السلطات سيتم إرجاء الموافقة عليه لحين الانتهاء من التحقيقات.

وأوضح رئيس البرلمان، إلى أن الرئيس السيسي، أمر بتشكيل لجنة من هيئة الرقابة الإدارية وأساتذة الهندسة والهيئة الهندسية للقوات المسلحة للوقوف على ملابسات الحادث.​

حنفي جبالي ختان الإناث عقوبة ختان الإناث حادث قطاري سوهاج

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