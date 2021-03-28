"هيكل" يستقبل السفير العمانى بالقاهرة.. و"الرحبى": نسعى لتطوير العلاقات الإعلامية بين البلدين

كتب- مينا غالي:

استقبل أسامة هيكل، وزير الدولة للإعلام، اليوم، السفير عبد الله بن ناصر الرحبي، سفير سلطنة عمان بالقاهرة ومندوبها الدائم بجامعة الدول العربية.

وتم خلال اللقاء بحث سبل تطوير العلاقات الإعلامية بين مصر وسلطنة عمان خلال المرحلة القادمة. بحسب بيان صحفي.

ومن جانبه، أكد "هيكل" أن مصر قيادةً وشعبًا تعتز بعلاقتها القوية مع سلطنة عمان، وأن العلاقات بين مصر والسلطنة متميزة على المستويين السياسي والإعلامي.

كما أشار السفير الرحبي إلى علاقاته المتميزة بعدد كبير من الصحفيين والإعلاميين المصريين الذين عملوا فى سنوات سابقة فى الصحف العمانية وشغلوا مناصب قيادية في الصحف المصرية لسنوات، وأكد ضرورة تطوير العلاقات الإعلامية بين البلدين خلال المرحلة القادمة.

وأعرب السفير الرحبى عن أسفه على حادث تصادم قطارى سوهاج، مُبلغًا تعازيه فى ضحايا الحادث لمصر حكومةً وشعبًا، وبشكل أخص لأسر الضحايا، سائلًا المولى أن يتغمدهم بواسع رحمته، كما تمنى الشفاء العاجل للمصابين.

وكان السفير الرحبي قد تلقى جانبًا من تعليمه فى الإسكندرية، وشغل منصب رئيس تحرير صحيفة عمان اليومية، ورئيس مؤسسة عمان للصحافة، ثم تدرج فى مناصب دبلوماسية مختلفة قبل وصوله إلى القاهرة، كان آخرها سفيرًا لبلاده لدى الإمارات.