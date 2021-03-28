أكثر الكلمات إنتشاراً

عقار جسر السويس حادث قطاري سوهاج سفينة قناة السويس لقاح كورونا متحرش المعادي فيروس كورونا الطقس الدوري المصري قانون الأحوال الشخصية الشهر العقاري

البرلمان يرجيء مناقشة طلبات تقصي الحقائق بشأن حادث سوهاج لحين انتهاء التحقيقات

03:41 م الأحد 28 مارس 2021
البرلمان يرجيء مناقشة طلبات تقصي الحقائق بشأن حادث سوهاج لحين انتهاء التحقيقات

المستشار حنفي جبالي

كتب- مصراوي:

قرر المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، إرجاء مناقشة أي طلب من الطلبات المقدمة في شأن تشكيل لجنة تقصي حقائق بخصوص حادث تصادم قطاري سوهاج.

وأشار في ختام الجلسة العامة للبرلمان اليوم، إلى أنه تلقى طلبا من 20 نائبا بتشكيل لجنة تقصي حقائق، إلا أنه إعمالا لمبدأ الفصل بين السلطات سيتم إرجاء الموافقة عليه لحين الانتهاء من التحقيقات.

وأوضح رئيس البرلمان، إلى أن الرئيس السيسي، أمر بتشكيل لجنة من هيئة الرقابة الإدارية وأساتذة الهندسة والهيئة الهندسية للقوات المسلحة للوقوف على ملابسات الحادث.

وتابع: النيابة العامة أيضا تقوم بدورها في إجراء التحقيقات، قائلا: الحادثة مفجعة، إلا أنه لابد من التأكيد على مبدأ الفصل بين السلطات.

وأعلن رئيس مجلس النواب، إرجاء كافة الطلبات المقدمة في هذا الشأن لحين انتهاء النيابة العامة من التحقيقات.​

حنفي جبالي مجلس النواب حادث قطاري سوهاج هيئة الرقابة الإدارية الهيئة الهندسية للقوات المسلحة

الخبر التالى:

"هيكل" يستقبل السفير العمانى بالقاهرة.. و"الرحبى": نسعى لتطوير العلاقات الإعلامية بين البلدين
Corno symptom

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 199364

    عدد المصابين

  • 152642

    عدد المتعافين

  • 11845

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 126004849

    عدد المصابين

  • 101683041

    عدد المتعافين

  • 2765601

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

خدمة الاشعارات

تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

اشترك لاحقا