البرلمان يرجيء مناقشة طلبات تقصي الحقائق بشأن حادث سوهاج لحين انتهاء التحقيقات

كتب- مصراوي:

قرر المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، إرجاء مناقشة أي طلب من الطلبات المقدمة في شأن تشكيل لجنة تقصي حقائق بخصوص حادث تصادم قطاري سوهاج.

وأشار في ختام الجلسة العامة للبرلمان اليوم، إلى أنه تلقى طلبا من 20 نائبا بتشكيل لجنة تقصي حقائق، إلا أنه إعمالا لمبدأ الفصل بين السلطات سيتم إرجاء الموافقة عليه لحين الانتهاء من التحقيقات.

وأوضح رئيس البرلمان، إلى أن الرئيس السيسي، أمر بتشكيل لجنة من هيئة الرقابة الإدارية وأساتذة الهندسة والهيئة الهندسية للقوات المسلحة للوقوف على ملابسات الحادث.

وتابع: النيابة العامة أيضا تقوم بدورها في إجراء التحقيقات، قائلا: الحادثة مفجعة، إلا أنه لابد من التأكيد على مبدأ الفصل بين السلطات.

وأعلن رئيس مجلس النواب، إرجاء كافة الطلبات المقدمة في هذا الشأن لحين انتهاء النيابة العامة من التحقيقات.​