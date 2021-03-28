وزير الطيران يبحث التعاون المشترك مع سفير كندا بالقاهرة

كتب- محمد عبيد:

قال الطيار محمد منار وزير الطيران المدني، إن دولة كندا لها مكانة دولية تحظى بها في مجال النقل الجوي، مؤكداً على عمق العلاقات التاريخية والاقتصادية بين مصر وكندا.

جاء ذلك خلال لقاء وزير الطيران المدني، مع لوي دوما سفير دولة كندا بالقاهرة، بمقر الوزارة.

وأشار منار، إلى وجود استثمارات تنموية واعدة يشهدها البلدين في مختلف لمجالات التجارية والاقتصادية والعلمية والتقنية.

وتم بحث العلاقات الثنائية والموضوعات ذات الاهتمام المشترك بمجال الطيران المدني، وقد حضر اللقاء الطيار منتصر مناع نائب وزير الطيران المدني.

وأعرب منار، عن تطلع وزارة الطيران المدني، لمزيد من التعاون وتبادل الخبرات، مضيفًا أن الوزارة تحرص على مواكبة التطورات العالمية في مجال الطيران المدني، وذلك من خلال التطوير المستمر لتقديم جودة عالية وكسب ثقة العملاء، بالإضافة إلى تحديث أساليب التدريب وتنمية قدرات العاملين.

كما أكد الوزير على توطيد أوجه التعاون والتنسيق المشترك بين البلدين في مختلف المجالات وبخاصة صناعة النقل الجوي.

من جانبه، أشار السفير الكندي، إلى أهمية الدور الإقليمي والمكانة المتميزة لمصر في منطقة الشرق الأوسط.

وأضاف السفير الكندي، أن وزارة الطيران تسير وفقًا لرؤية تنموية واضحة وذلك من خلال تحقيق مزيد من التعاون والشراكة مع العديد من الجهات الدولية وتقديم أفضل الخدمات لعملائها.

جدير بالذكر أن الشركة الوطنية مصر للطيران وآير كندا عضوان في تحالف ستار العالمي، وتربطهما اتفاقية مشاركة بالرمز، كما تسير الشركة الوطنية مصر للطيران رحلات أسبوعية مباشرة إلى تورونتو أكبر مدينة تجارية واقتصادية بكندا.​