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ضمن جولته السياحية.. الوفد الرهباني الأوكراني يزور دير الأنبا بيشوي بوادي النطرون (صور)

02:40 م الأحد 28 مارس 2021
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كتب- مينا غالي:

وصل وفد رؤساء الأديرة الأوكرانية الأديرة الأوكرانية التابعة للكنيسة الأرثوذكسية الروسية إلى دير القديس الأنبا بيشوي بوادي النطرون، وبرفقتهم نيافة الأنبا ماركوس أسقف دمياط وكفر الشيخ والبراري، وكان في استقبالهم نيافة الأنبا أغابيوس أسقف ورئيس الدير، حيث تفقدوا معالم الدير واستمعوا لشرح لتاريخه. وفق بيان صحفي.

وزار الوفد الرهباني أديرة وادي النطرون، حيث بدأت زياراتهم صباح اليوم بزيارة دير البراموس تلاها زيارة دير السريان قبل أن يتوجه يتوجهوا إلى دير القديس الأنبا بيشوي.

تأتي هذه الزيارة ضمن الجولة التي يقوم بها الوفد الرهباني الأوكراني بعدد من الأماكن الدينية والسياحية المصرية.

الوفد الرهباني الأوكراني دير الأنبا بيشوي وادي النطرون الكنيسة الأرثوذكسية الروسية

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