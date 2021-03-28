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القضاء الإداري يعيد عماد أديب لعضوية نقابة الصحفيين

02:27 م الأحد 28 مارس 2021
القضاء الإداري يعيد عماد أديب لعضوية نقابة الصحفيين

الكاتب عماد أديب

كتب- مصراوي:

قررت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري وقف قرار شطب الإعلامي عماد الدين أديب من عضوية نقابة الصحفيين، وقضت بقبول دعواه والزمت النقابة المصروفات.

كما قررت إحالة الدعوي لهيئة مفوضي الدولة بالمحكمة لإعداد تقرير بالرأي القانوني في طلبي الإلغاء والتعويض.

صدر الحكم برئاسة االمستشار فتحي إبراهيم محمد توفيق نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة وعضوية كل من المستشارين إبراهيم عبدالغني وفتحي هلال، ورأفت محمد عبدالحميد، وأحمد ضاحي، ونوح محمد حسين أبو حسين، وأحمد جلال زكي، ومصطفى عبدالكريم نواب رئيس مجلس الدولة وبحضور مفوض الدولة المستشار خالد إيهاب سرحان.​

أقيمت الدعوى من عماد الدين وطلب فيها الحكم وبوقف تنفيذ وإلغاء قرار مجلس نقابة الصحفيين رقم 180 لسنة 2020 فيما تضمنه من الموافقة علي إخطار المجلس الأعلي لتنظيم الإعلام والهيئة الوطنية للصحافة ومؤسسة الأهرام وجريدة الوطن ومجلة الفرسان بقرار هيئة التأديب بشطبه من جميع جداول النقابة ومطالبة المجلس والهيئة بإخطار كل الصحف القومية والحزبية والخاصة لمنعه من ممارسة المهنة بشكل كامل مع ما يترتب على ذلك من آثار.

عماد أديب عضوية نقابة الصحفيين القضاء الإداري هيئة مفوضي الدولة مجلس الدولة نقابة الصحفيين

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