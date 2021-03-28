القضاء الإداري يعيد عماد أديب لعضوية نقابة الصحفيين
كتب- مصراوي:
قررت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري وقف قرار شطب الإعلامي عماد الدين أديب من عضوية نقابة الصحفيين، وقضت بقبول دعواه والزمت النقابة المصروفات.
كما قررت إحالة الدعوي لهيئة مفوضي الدولة بالمحكمة لإعداد تقرير بالرأي القانوني في طلبي الإلغاء والتعويض.
صدر الحكم برئاسة االمستشار فتحي إبراهيم محمد توفيق نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة وعضوية كل من المستشارين إبراهيم عبدالغني وفتحي هلال، ورأفت محمد عبدالحميد، وأحمد ضاحي، ونوح محمد حسين أبو حسين، وأحمد جلال زكي، ومصطفى عبدالكريم نواب رئيس مجلس الدولة وبحضور مفوض الدولة المستشار خالد إيهاب سرحان.
أقيمت الدعوى من عماد الدين وطلب فيها الحكم وبوقف تنفيذ وإلغاء قرار مجلس نقابة الصحفيين رقم 180 لسنة 2020 فيما تضمنه من الموافقة علي إخطار المجلس الأعلي لتنظيم الإعلام والهيئة الوطنية للصحافة ومؤسسة الأهرام وجريدة الوطن ومجلة الفرسان بقرار هيئة التأديب بشطبه من جميع جداول النقابة ومطالبة المجلس والهيئة بإخطار كل الصحف القومية والحزبية والخاصة لمنعه من ممارسة المهنة بشكل كامل مع ما يترتب على ذلك من آثار.
كورونا.. لحظة بلحظة
كورونا فى مصر
-
199364
عدد المصابين
-
152642
عدد المتعافين
-
11845
عدد الوفيات
كورونا فى العالم
-
126004849
عدد المصابين
-
101683041
عدد المتعافين
-
2765601
عدد الوفيات
إعلان