وفد جامعة الأزهر بالوجه القبلي يزور مصابي حادث سوهاج بمستشفى الإيمان بأسيوط

كتب - محمود مصطفى:

زار وفد من جامعة الأزهر برئاسة الدكتور محمد عبد المالك نائب الوجه القبلي، الأحد، عددا من المصابين فى حادث قطاري سوهاج بمستشفى الإيمان العام بمحافظة أسيوط، للاطمئنان على حالتهم وتقديم كل أوجه الدعم النفسي لهم.

وقدم الوفد، مساعدات للمصابين، بناء على توجيهات فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، والدكتور محمد المحرصاوي رئيس الجامعة، بضرورة متابعة حالات المرضى، وتقديم كافة أنواع الدعم المادي والنفسي، ونقل الحالات التي يلزم نقلها للعلاج بمستشفيات الجامعة بأسيوط والقاهرة.

وضم الوفد كلا من: الدكتور مصطفى شتات عميد كلية الطب، رئيس مجلس إدارة المستشفى الجامعي بالأزهر بأسيوط، والدكتور عصام الدين محمد عميد كلية الطب بنات، والدكتور إبراهيم شعلان والدكتورة إيمان مخلوف والدكتور حسين بودي والدكتور أحمد يوسف مهدي والدكتور وليد صابر والدكتور الحسيني حماد.

واستقبل الوفد، الدكتور محمد جمال مدير مستشفى الإيمان، الذي قدم جزيل الشكر لجميع قيادات الأزهر جامعا وجامعة على حسن التعاون والدعم المقدم للمصابين.