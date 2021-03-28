فيروسان وبكتيريا.. 3 أمراض تنتقل من الأم للجنين خلال فترة الحمل
01:15 م الأحد 28 مارس 2021
كتب- محمد نصار:
قالت وزارة الصحة والسكان إن 3 أمراض تنتقل من الأم للجنين خلال فترة الحمل.
وأضافت الوزارة، في منشور توعوي لها، اليوم، أن هذه الأمراض هي: فيروس الالتهاب الكبدي "ب" - فيروس نقص المناعة البشري - بكتيريا الزهري".
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