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البرلمان يحيل عددا من القرارات الجمهورية إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية

01:14 م الأحد 28 مارس 2021
البرلمان يحيل عددا من القرارات الجمهورية إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية

المستشار حنفي جبالي

كتب - نشأت علي:

أحال المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، عدد من قرارات الجمهورية إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية لإعداد التقارير عنها.

وجاءت القرارات الجمهورية المحالة كالتالي:

- قرار رئيس الجمهورية رقم 109 لسنة 2021 بشأن الموافقة على الخطابات المتبادلة بين حكومتي مصر وألمانيا بشأن مشروع شراكة لخلق الوظائف ودعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة في مصر الموقعة في القاهرة بتاريخ 23/12/2020 و 24/12/2020.

- قرار رئيس الجمهورية رقم 110 لسنة 2021 بشأن الموافقة على اتفاق منحة بين مصر وبنك التنمية الأفريقي بشأن مشروع الإغاثة الإنسانية الطارئة في ظل تفشى فيروس كورونا بقيمة لا تتجاوز 500 ألف دولار أمريكي الموقع بتاريخ 29/12/2020.

- قرار رئيس الجمهورية رقم 111 لسنة 2021 بشأن الموافقة على اتفاق قرض بين مصر والبنك الدولي لإعادة الإعمار والتنمية بشأن مشروع إدارة تلوث الهواء، وتغير المناخ في القاهرة الكبرى بمبلغ 200 مليون دولار الموقع بتاريخ 24/1/2021.

حنفي جبالي القرارات الجمهورية مجلس النواب الشئون الدستورية

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