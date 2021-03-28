بعد انطلاقها.. خريطة مناطق تلقي تطعيم شلل الأطفال في الحملة الثانية

كتب- محمد نصار:

بدأت اليوم، الحملة القومية الثانية للتطعيم ضد مرض شلل الأطفال، وتستمر حتى الأربعاء 31 مارس، للأطفال من عمر يوم وحتى 5 سنوات بالمجان.

وتقدم الحملة خدماتها للمواطنين بدءًا من الساعة 8 صباحًا حتى الساعة 5 مساءً بكل محافظات الجمهورية.

وأوضحت الوزارة، أماكن تلقي التطعيمات على النحو التالي:

1- مكاتب الصحة والوحدات والمراكز الصحية.

2- الميادين الكبرى ومحطات القطار ومترو الأنفاق.

3- بجوار المساجد والكنائس والنوادي.

4- الأسواق ومواقف الأتوبيسات والسيارات.

5- التطعيم في القرى من خلال المرور على المنازل.

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