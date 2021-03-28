رئيس "السكك الحديدية" يجب أن يُحاسب.. نواب يطالبون وزير النقل بالحضور إلى البرلمان

كتب- نشأت علي:

طالب عدد من أعضاء مجلس النواب بضرورة حضور وزير النقل إلى الجلسة العامة؛ حيث طالب النائب مصطفى سالم، بضرورة حضور وزير النقل؛ للرد على أسئلة النواب وتوضيح حقيقة ما حدث.

وقال النائب محمود بدر إن تنسيقية شباب الأحزاب قامت بتشكيل لجنة تقصي حقائق لمتابعة حادث قطاري سوهاج.

ورفض بدر بيان هيئة السكة الحديدية؛ حيث إنها لم تنتظر تحقيقات النيابة العامة، مؤكدًا أن بيان هيئة النقل والمواصلات أثار البلبلة في الرأي العام، ورئيس هيئة السكك الحديدية يجب أن يحاسب.

وتساءل بدر عن أسباب عدم حضور وزير النقل إلى الجلسة العامة؛ ليوضح لنا بيان هيئة النقل والمواصلات الذي أعلن أن الحادث ناتج عن عمل إرهابي دون الانتظار لنهاية التحقيقات، قائلًا: كان يجب أن يقيل رئيس هيئة السكك الحديدية.

وشدد النائب سليمان وهدان رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد، على ضرورة ألا يؤثر ذلك الحادث على ما أنجزته الدولة في قطاع السكة الحديد والنقل على وجه العموم؛ حيث تم رصد مليارات الجنيهات من مال الشعب لتطوير هذا المرفق الحيوى، مطالبًا باستكمال منظومة التطوير وأن يتم النظر في الأمر بشكل موضوعي وأن ننتظر ما تسفر عنه التحقيقات، مؤكدًا أن دائمًا العنصر البشري هو السبب الرئيسي في الحوادث؛ بسبب إما تعاطي المخدرات وإما الفساد.

ووجه رئيس الهيئة البرلمانية لـ"الوفد"، الشكر إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي؛ لاهتمامه ومتابعته الحادث أولًا بأول وتوجيهاته التي تؤكد مدى تفانيه من أجل الشعب وشعوره بآلامه.