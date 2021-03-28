الصحة تطلق الحملة الثانية للتطعيم ضد شلل الأطفال
كتب - أحمد جمعة:
أعلنت وزارة الصحة والسكان، إطلاق الحملة الثانية للتطعيم ضد مرض شلل الأطفال، اليوم الأحد.
ومن المقرر أن تستمر الحملة من يوم ٢٨ حتى يوم ٣١ مارس مجانًا، للأطفال من عمر يوم حتى ٥ سنوات، للمصريين وغير المصريين المقيمين على أرض مصر.
وقالت الوزارة إنه سيتم تنفيذ الحملة القومية الثانية للتطعيم ضد مرض شلل الأطفال فى جميع محافظات الجمهورية، حيث يتم التطعيم من خلال فرق ثابتة فى مكاتب الصحة والوحدات والمراكز الصحية والميادين الكبرى ومحطات القطار ومترو الانفاق، بجوار المساجد والكنائس والنوادى وفى الأسواق ومواقف الأتوبيسات والسيارات.
كما أن التطعيم فى القرى يتم من خلال المرور على المنازل للوصول إلى جميع الأطفال المستهدفين بالتطعيم بجميع محافظات الجمهورية، من الساعة الثامنة صباحاً حتى الساعة الخامسة مساءً، لافتًا إلى مشاركة 90 ألف شخص من الفرق الطبية للقيام بأعمال الحملة.
كورونا.. لحظة بلحظة
كورونا فى مصر
-
199364
عدد المصابين
-
152642
عدد المتعافين
-
11845
عدد الوفيات
كورونا فى العالم
-
126004849
عدد المصابين
-
101683041
عدد المتعافين
-
2765601
عدد الوفيات
إعلان