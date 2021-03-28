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الصحة تطلق الحملة الثانية للتطعيم ضد شلل الأطفال

12:06 م الأحد 28 مارس 2021
الصحة تطلق الحملة الثانية للتطعيم ضد شلل الأطفال

حملة التطعيم ضد شلل الأطفال

كتب - أحمد جمعة:

أعلنت وزارة الصحة والسكان، إطلاق الحملة الثانية للتطعيم ضد مرض شلل الأطفال، اليوم الأحد.

ومن المقرر أن تستمر الحملة من يوم ٢٨ حتى يوم ٣١ مارس مجانًا، للأطفال من عمر يوم حتى ٥ سنوات، للمصريين وغير المصريين المقيمين على أرض مصر.

وقالت الوزارة إنه سيتم تنفيذ الحملة القومية الثانية للتطعيم ضد مرض شلل الأطفال فى جميع محافظات الجمهورية، حيث يتم التطعيم من خلال فرق ثابتة فى مكاتب الصحة والوحدات والمراكز الصحية والميادين الكبرى ومحطات القطار ومترو الانفاق، بجوار المساجد والكنائس والنوادى وفى الأسواق ومواقف الأتوبيسات والسيارات.

كما أن التطعيم فى القرى يتم من خلال المرور على المنازل للوصول إلى جميع الأطفال المستهدفين بالتطعيم بجميع محافظات الجمهورية، من الساعة الثامنة صباحاً حتى الساعة الخامسة مساءً، لافتًا إلى مشاركة 90 ألف شخص من الفرق الطبية للقيام بأعمال الحملة.

التطعيم ضد شلل الأطفال وزارة الصحة مرض شلل الأطفال الحملة الثانية للتطعيم ضد شلل الأطفال
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