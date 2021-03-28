أكثر الكلمات إنتشاراً

عقار جسر السويس حادث قطاري سوهاج سفينة قناة السويس لقاح كورونا متحرش المعادي فيروس كورونا الطقس الدوري المصري قانون الأحوال الشخصية الشهر العقاري

رئيس مجلس النواب يحيل عدد من مشروعات القوانين للجان النوعية المختصة

11:30 ص الأحد 28 مارس 2021
رئيس مجلس النواب يحيل عدد من مشروعات القوانين للجان النوعية المختصة

المستشار حنفي جبالي

كتب - نشأت علي:

أحال المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، مشروع القانون المقدم من النائبة نشوى الديب و 60 عضوا، بشأن تنظيم العمالة المنزلية، إلى لجنتي القوى العاملة والشئون التشريعية والدستورية.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، الأحد، برئاسة المستشار حنفي جبالي.

وأحال رئيس المجلس، خلال الجلسة العامة للبرلمان، الأحد، مشروعي قانونين محالين من مجلس الشيوخ، إلى اللجان المختصة، وهما "تعديل قانون العقوبات، ومشروع قانون بتعديل بعض أحكام القطن"

وأحال رئيس المجلس، ثلاث اتفاقيات موقعة بين مصر وعدد من الجهات الخارجية، إلى اللجنة المختصة.

وكان المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، افتتح الجلسة العامة، الأحد، لمناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، ومكتب لجنة الشئون الصحية، عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات في شأن عقوبة ختان الإناث.

وتشير التوقعات إلى احتمالية أن يخصص رئيس المجلس، جزءًا من الجلسة للحديث بشأن واقعة تصادم قطاري سوهاج، وكذلك انهيار عقار جسر السويس.

ويستكمل المجلس نظر تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الزراعة والري والأمن الغذائي والثروة الحيوانية ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإصدار قانون الموارد المائية والري.

كما ينظر المجلس خلال جلسته العامة، طلب مناقشة عامة لتحديد موعد للمناقشة، مقدم من النائب ضياء الدين داود وعشرين عضوًا، عن سياسة الحكومة بشأن زيادة سعر توريد قنطار قطن الإكثار لوزارة الزراعة.

حنفي جبالي مجلس النواب تنظيم العمالة المنزلية قانون العقوبات تعديل قانون العقوبات

الخبر التالى:

جرعتان مجانًا.. الصحة تكشف تفاصيل الحملة الثانية للتطعيم شلل الأطفال
Corno symptom

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 199364

    عدد المصابين

  • 152642

    عدد المتعافين

  • 11845

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 126004849

    عدد المصابين

  • 101683041

    عدد المتعافين

  • 2765601

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

  • عاجل:من ورق التواليت للقهوة.. كيف تأثرت إمدادات السلع بإغلاق قناة السويس؟

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا