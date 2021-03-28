رئيس مجلس النواب يحيل عدد من مشروعات القوانين للجان النوعية المختصة

كتب - نشأت علي:

أحال المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، مشروع القانون المقدم من النائبة نشوى الديب و 60 عضوا، بشأن تنظيم العمالة المنزلية، إلى لجنتي القوى العاملة والشئون التشريعية والدستورية.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، الأحد، برئاسة المستشار حنفي جبالي.

وأحال رئيس المجلس، خلال الجلسة العامة للبرلمان، الأحد، مشروعي قانونين محالين من مجلس الشيوخ، إلى اللجان المختصة، وهما "تعديل قانون العقوبات، ومشروع قانون بتعديل بعض أحكام القطن"

وأحال رئيس المجلس، ثلاث اتفاقيات موقعة بين مصر وعدد من الجهات الخارجية، إلى اللجنة المختصة.

وكان المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، افتتح الجلسة العامة، الأحد، لمناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، ومكتب لجنة الشئون الصحية، عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات في شأن عقوبة ختان الإناث.

وتشير التوقعات إلى احتمالية أن يخصص رئيس المجلس، جزءًا من الجلسة للحديث بشأن واقعة تصادم قطاري سوهاج، وكذلك انهيار عقار جسر السويس.

ويستكمل المجلس نظر تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الزراعة والري والأمن الغذائي والثروة الحيوانية ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإصدار قانون الموارد المائية والري.

كما ينظر المجلس خلال جلسته العامة، طلب مناقشة عامة لتحديد موعد للمناقشة، مقدم من النائب ضياء الدين داود وعشرين عضوًا، عن سياسة الحكومة بشأن زيادة سعر توريد قنطار قطن الإكثار لوزارة الزراعة.