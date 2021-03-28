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بدء الجلسة العامة لمجلس النواب لمناقشة قانون العقوبات

11:19 ص الأحد 28 مارس 2021
بدء الجلسة العامة لمجلس النواب لمناقشة قانون العقوبات

مجلس النواب

كتب - نشأت علي:

افتتح المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، صباح الأحد، الجلسة العامة للبرلمان، لمناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، ومكتب لجنة الشئون الصحية عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات في شأن عقوبة ختان الإناث.

وتشير التوقعات إلى احتمالية أن يخصص رئيس المجلس، جزءًا من الجلسة للحديث بشأن واقعة تصادم قطاري سوهاج، وحادث انهيار عقار جسر السويس.

ويستكمل المجلس نظر تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الزراعة والري والأمن الغذائي والثروة الحيوانية ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإصدار قانون الموارد المائية والري.

وينظر المجلس خلال جلسته العامة، طلب مناقشة عامة لتحديد موعد للمناقشة، مقدم من النائب ضياء الدين داود وعشرين عضوًا، عن سياسة الحكومة بشأن زيادة سعر توريد قنطار قطن الإكثار لوزارة الزراعة.

مجلس النواب قانون العقوبات حنفي جبالي ختان الإناث انهيار عقار جسر السويس حادث قطاري سوهاج

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