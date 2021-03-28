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مستشار الرئيس: انخفاض معدل الإصابة بـ"الدرن" في مصر بشكل كبير

11:14 ص الأحد 28 مارس 2021
مستشار الرئيس: انخفاض معدل الإصابة بـ"الدرن" في مصر بشكل كبير

الدكتور محمد عوض تاج

كتب - أحمد جمعة:

احتفلت جمعية مكافحة التدخين والدرن وأمراض الصدر برئاسة الدكتور عصام المغازي باليوم العالمي لمكافحة الدرن، بحضور العديد من المهتمين بمكافحة الدرن في مصر.

وتحدث الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار الرئيس للصحة والوقاية، عن وضع الدرن في ظل كورونا وما أحدثته من تأثيرات صحية واقتصادية واجتماعية في كل أنحاء العالم، وكيف أن البنية الأساسية والمنظومة الصحية مثل مستشفيات الصدر والحميات المنتشرة في كل أنحاء الجمهورية قد ساهمت في التعامل الجيد والرشيد مع تداعيات مرض الكورونا.

ووجه "تاج الدين" التحية لجميع أفراد الفريق الصحي، الذين يقفون في الصف الأول في مواجهة الوباء، وقدم التحية إلى أرواح شهداء الفريق الطبي.

كما أثنى على جهود مكافحة الدرن في مصر التي أدت إلى انخفاض معدل الإصابة بالمرض إلى حد كبير، للوصول إلى مصر خالية من الدرن في أقرب وقت.

محمد عوض تاج مرض الدرن عصام المغازي اليوم العالمي لمكافحة الدرن

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