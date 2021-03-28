شرق الدلتا للكهرباء: 6 ملايين جنيه صافي ربح في موازنة العام الماضي

كتب - محمد صلاح:

عقد منذ أيام اجتماع الجمعية العمومية لشركة شرق الدلتا لإنتاج الكهرباء برئاسة المهندس جابر دسوقي، رئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر، والأعضاء المتفرغين، ورئيس وأعضاء مجلس الإدارة، لمناقشة واستعراض الموازنة التخطيطية للشركة خلال العام المالى ٢٠٢١ /٢٠٢٢.

واستعرض المهندس محمد ابو سنة رئيس مجلس إدارة الشركة، العضو المنتدب الموازنة التخطيطية، وتم استهداف خلال عام الموازنة إنتاج طاقة كهربائية قدرها ٢٥٦٧٩.٤٧٦ مليون ك.و.س وطاقة مباعة قدرها ٢٤٧٧٦.٥٠٦ مليون ك.و، ويبلغ إجمالي الإيرادات خلال عام الموازنة ٢٣ مليون و٨٧٥ ألف جنيه مقابل إجمالى المصروفات ١٧ مليون و٣٠٥ مليون جنيه بصافى ربح قدره ٦ ملايين و٥٦٩ الف جنيه .

وأوضح "أبو سنة" خلال استعراضه الموازنة التخطيطية للشركة، أنه تم إعداد الموازنة على أساس تنفيذ استثمارات بمبلغ ٩٦٧ مليون جنيه خلال العام المالى الحالى ٢٠٢١/٢٠٢٢ تم تمويلها من مصادر التمويل الذاتى للشركة.

وأشار إلى أنه من أهم أهداف الشركة خلال الموازنة ٢٠٢٠/٢٠٢١، ما يلي:

إنشاء ورش لتصنيع الأعمدة الهيكلية، وأعمدة الإنارة لشركات التوزيع والمساهمة فى تنفيذ البرنامج الرئاسي (البرنامج القومى لتنمية وتطوير القرى المصرية).

تنفيذ برنامج المؤشرات ومتابعة جميع المحطات لتحسين الٱداء الفنى للشركة.

الانتهاء من ربط جميع محطات الشركة بالرصد البيئى

البدء فى إجراءات تدعيم منطقة شمال سيناء بالطاقة الكهربائية اللازمة للتوسعات المستقبلية المخطط تنفيذها طبقا لتوجيهات الدولة..