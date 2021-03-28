توجيهات الرئيس بشأن مصابي سوهاج أبرز عناوين الصحف

القاهرة - (أ ش أ):

اهتمت الصحف المصرية الصادرة صباح اليوم الأحد بعدد من الموضوعات على رأسها توجيهات الرئيس السيسي بتوفير أقصى درجات الرعاية الممكنة لمصابى حادث «قطارى سوهاج»، وصرف معاش ثابت لهم بنسب عجز وعاهات مستديمة جراء الحادث، والخسائر اليومية بسبب توقف الملاحة في قناة السويس، والإقبال على سداد الضريبة العقارية قبل نهاية الشهر الحالي.

وقالت صحيفة الأهرام تحت عنوان

- الرئيس: معاش ثابت للمصابين بنسب عجز في حادث «قطارى سوهاج».

- اكتمال تحديث المنظومة بشكل نهائى السبيل الوحيد لمنع تكرار الكوارث.

وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي بتوفير أقصى درجات الرعاية الممكنة لمصابي حادث «قطاري سوهاج»، وصرف معاش ثابت لهم بنسب عجز وعاهات مستديمة جراء الحادث، مع صرف التعويضات الملائمة لأسر الشهداء والضحايا.

جاءت توجيهات الرئيس خلال اجتماعه أمس مع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء،والمستشار عمر مروان، وزير العدل، والدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، ومحمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، ومحمود توفيق، وزير الداخلية، والدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، والفريق كامل الوزير، وزير النقل، ونيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي.

وصرح المتحدث باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول متابعة حادث تصادم قطاري سوهاج.

وأوضح المتحدث أن الرئيس أطلع على كل التفاصيل ذات الصلة بالحادث وملابساته وتطورات التحقيقات الجارية، فضلا عن التقارير المتعلقة بما تم اتخاذه حتى الآن من إجراءات علاجية وطبية تجاه المصابين، وكذلك التعويضات للشهداء والمصابين.

ووجه الرئيس بتطبيق الإجراءات التي من شأنها تحقيق التوازن بين اكتمال مخطط التحديث الجذرى الشامل لمرفق السكة الحديد على مستوى الجمهورية، وما يحتويه من نظم إلكترونية حديثة، بالتوازي مع استمرار تشغيل وتسيير القطارات، وذلك لضمان تعزيز معايير السلامة والأمان للركاب، مع تقبل إمكان حدوث بعض التأخير في مواعيد القطارات إلى حين الانتهاء من تحديث المنظومة، وشرح المسئولين المعنيين شرحا دقيقا للمواطنين كل التفاصيل ذات الصلة التى سوف يتم تطبيقها فى هذا الإطار، حيث إن اكتمال المنظومة بشكل نهائى هو السبيل الوحيد لإنهاء هذا النمط من الكوارث.

فيما قالت صحيفة الأهرام تحت عنوان

رئيس هيئة قناة السويس : 14 مليون دولار خسائر يومية بسبب توقف الملاحة

أعلن الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، إن إيرادات قناة السويس اليومية ما بين 12 إلى 14 مليون دولار، مشيرًا إلى أن هذه الإيرادات تأثرت بالفعل جراء حادث جنوح سفينة "إيفر جيفين" في القناة.

وتوقع ربيع خلال مؤتمر صحفي ألا تتأثر إيرادات قناة السويس بشكل كبير خلال الفترة المقبلة جراء هذا الحادث.

وبحسب ربيع فإن حادث السفينة إيفر جيفين لن يتسبب في فقد قناة السويس لعملائها ومن الممكن تقديم حوافز لهم.

أما صحيفة الجمهورية فقالت أوضح المهندس كامل الوزير وزير النقل خلال مؤتمر صحفي مشترك مع عدد من الوزراء أنه تم رصد 225 مليار جنيه لتطوير شبكة السكك الحديدية الحالية بطول 10 آلاف كيلومتر، من إجمالي 1.5 تريليون جنيه مخصصة لكل قطاعات وزارة النقل بالإضافة إلى شبكة قطار سريع من 3 خطوط كهرباء يتكون من 1800 كيلومتر بتكلفة تصل إلى 360 مليار جنيه، بالتوازي مع تطوير الشبكة الحالية.

وأوضح أن الـ 225 مليار جنيه تشمل إنشاء وازدواج خطوط حالية وجديدة بحوالي 73 مليار جنيه، بالإضافة إلى استيراد جرارات وعربات جديدة وتطوير العربات الموجودة بحوالي 48 مليار جنيه، وتطوير السكك والمزلقانات بحوالي 23.5 مليار جنيه، وتطوير الإشارات بحوالي 46.8 مليار جنيه، بالإضافة إلى تجديد وفحص السكة والماكينات الجديدة بحوالي 27 مليار جنيه، فضلا عن تطوير العامل البشري والعناية به بحوالي 5 مليارات جنيه.

وأضاف أن هذه الخطة كانت تشمل 3 مراحل، مرحلة عاجلة منها وتستهدف إعادة الانضباط والسلوك والنظافة والأمن وتجديد الورش وإنشاء معهد وردان للنهوض بالعامل البشري وتخريج كوادر فنية قادرة على التعامل مع المعدات الحديثة وصيانتها وتأمينها وهذا تم الانتهاء منه في 30 يونيو 2020.

بينما قالت صحيفة الأهرام تحت عنوان

وزير التعليم لا استخدام للكتب والأجهزة الإلكترونية في امتحانات أولى وثانية ثانوي

أكد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، أنه غير مسموح بدخول الأجهزة الإلكترونية في اللجان المدرسية لمنع ظاهرة الغش باستخدام الكتب أو الأجهزة الإلكترونية في امتحانات الفصل الدراسي الثاني لطلاب الصفين الأول والثاني الثانوي.

من جانبها قالت صحيفة الأخبار تحت عنوان

إقبال على سداد الضريبة العقارية قبل نهاية الشهر الحالي

120 جنيها سنويا عوائد الشقة التي تقدر بمليوني جنيه

شهدت منافذ «الضريبة العقارية» بمبنى مصلحة «الخزانة العامة» بالقاهرة إقبالا ملحوظًا من المواطنين لتقديم إقرارات الضريبة العقارية والاستعلام عن قيمتها وسدادها، خلال الأيام الماضية وبخاصة أن نهاية مارس الحالي يعد آخر موعد لتلقي هذه الإقرارات.

وأشاد المتعاملون مع الضرائب العقارية، بالمنافذ التي تم توفيرها في مبنى «الخزانة العامة» بالقاهرة، وتخصيص موظفين مؤهَّلين لمساعدتهم في ملء إقرارات الضريبة العقارية وتذليل العقبات، مثمنين قبول إقرارات وحداتهم السكنية في كل المحافظات بمنافذ مصلحة «الخزانة العامة»، بما يوفر الكثير من الوقت والجهد ويعفي من عناء السفر وبخاصة للوحدات الساحلية بمحافظات البحر الأحمر وجنوب سيناء والسويس.

وتم تخصيص منفذين للخزينة و3 منافذ للاستعلام و5 منافذ لتقديم الإقرارات، بما يُسهم فى تقليل الزحام وتطبيق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية للحد من انتشار فيروس «كورونا» المستجد.

وقالت صحيفة الأخبار تحت عنوان

مؤتمر «الأزهر» يحذر من مخاطر الشائعات على الأوطان

أكد د. محمد الضويني، وكيل الأزهر، أهمية مراقبة الفضاء الإلكتروني، وحجب ما يضر منه من مواقع تروج للتطرف والعنف، وتنشر الفواحش والإباحية، والدعاية الوهمية التي تستغل الناس، والعمل على منع الألعاب الإلكترونية التي تتسبب في الأمراض النفسية وتدفع البعض إلى الانتحار، ومنع غير المتخصصين، وغير المؤهلين من التحدث في الشأن الديني وخاصة الشأن العام، وسن العقوبات الزاجرة والرادعة للمتجاوزين في هذا الشأن.

جاء ذلك في كلمته بمؤتمر "وسائل الإعلام ودورها في تحقيق السلم المجتمعي والأخوة الإنسانية" ودور وسائل التواصل الاجتماعي في تنمية وعي الشباب المصري بوثيقة الأخوة الإنسانية التى وقعها الإمام الأكبر والبابا فرنسيس.

وحذر وكيل الأزهر من مخاطر انتشار الشائعات، وخطرها على الأوطان ومؤسسات الدولة، وأوصى المؤسسات التعليمية والدعوية والاجتماعية والإعلامية بوضع البرامج المناسبة للحد من الشائعات وآثارها السلبية، كما حذر من انتشار الفن الذي يضر المجتمع، مع الإشادة بالأعمال الفنية الهادفة التي ترسخ القيم المجتمعية والأخلاقية، وتنشر الفضيلة، والعمل على تقديم قدوات صالحة ومفيدة للشباب بدلا من تقديم المجرمين والمفسدين فى صورة جذابة ومرحة تقتل فى نفوس الشباب الإحساس بجرم المعصية.

وقالت صحيفة "المصري اليوم" تحت عنوان

«النواب» يناقش تغليظ عقوبة «ختان الإناث» ويقر قانون «الري والموارد المائية»

يبدأ مجلس النواب عقد جلساته الاحد المقبل لمدة 3 ايام تنتهى الثلاثاء. ويناقش المجلس خلال الجلسات.

طلب مناقشة عامة لتحديد موعد للمناقشة، مقدم من السيد العضو ضياء الدين داود وعشرين عضواً، عن سياسة الحكومة بشأن زيادة سعر توريد قنطار قطن الإكثار لوزارة الزراعة.

كما يناقش تقرير اللجنة التشريعية عن مشروع قانون لتعديل قانون العقوبات لتغليظ عقوبة ختان الاناث .

كما يواصل المجلس، نظر تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الزراعة والري والأمن الغذائي والثروة الحيوانية ومكتب لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإصدار قانون الموارد المائية والري.

وقالت صحيفة "الوطن" تحت عنوان

دفعت بعثة مصر لدى الأمم المتحدة في نيويورك، ضمن مجموعة من الدول من أقاليم مختلفة، بمبادرة في الجمعية العامة للأمم المتحدة من أجل توفير النفاذ العادل للقاحات المضادة لفيروس كورونا، خاصة بالنسبة للدول النامية ودول القارة الأفريقية.

في ضوء هذا التحرك، عقدت الجمعية العامة للأمم المتحدة جلسة خاصة يوم 26 مارس الجاري تم خلالها إطلاق الإعلان السياسي الخاص بالنفاذ العادل للقاحات الذي ساهمت بعثة مصر الدائمة بنيويورك في صياغته، وانضمت إليه 179 دولة، للتأكيد على ضرورة التحرك الدولي لضمان توفير اللقاح والتكنولوجيا المرتبطة بإنتاجه للدول النامية بأسعار معقولة، فضلا عن التزام الشفافية وتوفير المعلومات المرتبطة بالأسعار والسلامة والفاعلية لأنواع اللقاحات المختلفة، وضمان وصول اللقاح للأشخاص دون تمييز.

وقالت صحيفة "الوطن" تحت عنوان

«التضامن»: المرحلة الثانية لـ«حياة كريمة» تمكن القرى اقتصاديا

قال الدكتور عاطف الشبراوي، مستشار وزيرة التضامن الاجتماعي للتمكين الاقتصادي، إنَّ الوزارة أطلقت منذ 2019 برنامج «فرصة» للتمكين الاقتصادي، والذي يمثل الذراع التنفيذي للوزارة لتخفيف الأعباء عن شبكة الحماية الاجتماعية «تكافل وكرامة»، والذي يعطي المساعدة النقدية المشروطة لعدد من الخدمات مثل التعليم والصحة للأطفال.

وأضاف «الشبراوي»، خلال تصريحات أمس، أنَّ المرحلة الثانية من مبادرة «حياة كريمة» تتضمن التمكّين الاقتصادي والربط بين برامج الوزارة لتهيئة الحياة في القرية وخلق فرص عمل ومنظومة تتيح للأفراد الراغبين في التمكين والتطور والحصول على عائد يضمن حياة كريمة.

وأشار إلى أنَّ البرنامج يتعرف على المقومات الموجودة في كل قرية ومحافظة ومركز، تتمثل هذه المقاومة في زراعة معينة يتم استغلالها في إيجاد قيمة مضافة لها، مثل الرمان والفراولة والخرشوف والبطاطس وتجفيف الطماطم، ما يحدث ذلك ترويج اقتصادي يعود بالنفع أبناء القرية.

ولفت إلى أنَّ البرنامج يستهدف 3 تدخلات رئيسية لتحويل الأشخاص من متلقين مساعدات لمنتجين، وتتمثل في التهيئة النفسية والتحفيز وتعديل السلوك، والمهارات التي يمتلكونها، واستغلال قاعدة البيانات الخاصة بـ«تكافل وكرامة» لمعرفة المعلومات الخاصة بهم.

وقالت صحيفة "الشروق" تحت عنوان

الخرطوم تستضيف الملتقى الثقافي الحضاري السوداني المصري الثاني

ينطلق في الخرطوم منتدى، الملتقى الثقافي الحضاري السوداني المصري الثاني، تحت عنوان "مسارب الود"، الذي يستضيفه مركز "راشد دياب" للفنون، ضمن المبادرة الشعبية لتعزيز العلاقات السودانية المصرية.

ويشارك في الملتقى من مصر الفنانان التشكيليان جلال جمعة، ومحمد عبد العظيم، كما يشهد عرض عدد من أعمال الفنان خالد حافظ، ويُنظم خلاله معرض فني لأعمال الفنانيين المصريين، كما يُعقد منتدى يُديره الفنان السوداني الدكتور راشد دياب، فضلا عن ورشة تشكيلية مشتركة في فنون التلوين والنحت، إضافة إلى محاضرة عن دور الثقافة والفنون في تعزيز العلاقة بين السودان ومصر.

وقال الفنان الدكتور راشد دياب، في لقاء أمس السبت مع عدد من الصحفيين، في إطار التمهيد للملتقى، إن المبدعين يقع على عاتقهم دور مهم جدا في تعزيز الروابط بين السودان ومصر، لافتا إلى أن الشعوب لا تعيش بفكر واحد طوال تاريخها.

وأضاف أن الانسياب الطبيعي للنيل من السودان إلى مصر فيه حكمة إلهية، وفهذا النيل يجب أن يوحد الأفكار، لافتا إلى أنه لا يوجد سبب لعدم وجود تعاون وثيق في المجال الثقافي بين البلدين.

ودعا إلى طرح رؤى لمشاركة إعلامية كثيفة بين البلدين، عبر انتاج برامج إعلامية مشتركة، والتبادل في مجال التدريس الجامعي، وسن تشريعات ثقافية جديدة تربط البلدين.