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لتسهيل الحصول على شقة.. إعلان وسائل جديدة للتواصل مع حاجزي الإسكان الاجتماعي

09:00 ص الأحد 28 مارس 2021
لتسهيل الحصول على شقة.. إعلان وسائل جديدة للتواصل مع حاجزي الإسكان الاجتماعي

الإسكان الاجتماعي

كتب- محمد عبدالناصر:

خصص صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، عدة وسائل لتكون قناة اتصال بين الحاجزين والصندوق، بداية من الصفحة الرسمية بموقع "فيسبوك"، وقناة اليوتيوب والموقع الإلكتروني.

وأعلن الصندوق عن توفير باركود لكل وسائل التواصل مع الحاجزين وهم 5 قنوات تواصل (فيسبوك- يوتيوب- موقع خدمة العملاء - الموقع الرسمي للصندوق- الاستعلام الإلكتروني عن حال الطلب).

ويمكن الوصول إلى وسيلة التواصل بكل سهولة عن طريق تنزيل تطبيق qr Barcode Scannwe lk من جوجل بلاي، وعند فتح التطبيق يتم فتح الكاميرا الخاصة بالهاتف ثم يتم توجيهها إلى الباركود الموجود في الصور التالية للوصول إلى الخدمة المطلوبة.

ومن خلال هذه الوسائل يمكن متابعة كافة المستجدات حول المشروعات التي يتم طرحها من خلال الصندوق، وكذالك متابعة عمليات التخصيص.

وكان صندوق الإسكان الاجتماعي، أعلن فتح باب تلقي طلبات التظلم للحاجزين بإعلان المرحلة الأولى للمُبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين (1) " لمُنخفضي ومتوسطي الدخل، غيـر المُنطبق عليهم الشروط، وذلك بداية من يوم الأحد 28 مارس الجاري، وحتى الأحد 18 أبريل المقبل، ولمدة 3 أسابيع كفرصة أخيرة لاستيفاء المُستندات المطلوبة وغير المُكتملة لتعديل موقفهم من غير منطبق إلى منطبق.


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الإسكان الاجتماعي دعم التمويل العقاري قناة اليوتيوب الموقع الإلكتروني

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