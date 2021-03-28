وفد لجنة "سياحة وطيران البرلمان" يتفقد مطار برج العرب
كتب- محمد عبيد:
تفقد وفد لجنة السياحة والطيران بالبرلمان برئاسة النائبة نورا علي، مطار برج العرب الدولي، للوقوف على المستجدات وآخر أعمال تنفيذ مشروع توسعة المطار، من خلال إنشاء مبنى جديد للركاب، إضافة إلى المرافق المتعلقه به، لتعزيز قدرة المطار الاستيعابية ومواكبة الطلب المتزايد على المطار.
ورافق الطيار علاء نبيل مدير مطار برج العرب، وفد لجنة السياحة والطيران في الجولة، استعرض خلال أهم ما تم إنجازه من إنشاءات داخل المطار، مثل مبنى الركاب الجديد، واستكمال أعمال البنية التحتية وممر الطائرات، وتم عرض فيلم توضيحي على وفد اللجنة لشرح أعمال التطوير والتوسعة.
كما تضمن شرح كل أنظمة الآمان، التي يتبعها المطار فيما يخص النظام الأمني، ورفع كفاءتها من أجهزة الفحص الذاتي، وأجهزة كشف الحقائب والخدمات التأمينية الخاصة بالتفتيش، مشيرًا إلى إشادة دولة ألمانيا بالنظام التأميني للمطار.
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