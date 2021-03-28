مساعد وزير الزراعة يستعرض أهمية دور صندوق التأمين على الماشية في دعم صغار المربين
كتب- أحمد مسعد:
استعرض اللواء دكتور ايهاب صابر مساعد وزير الزراعة للطب البيطري، والدكتور عصام إبراهيم المدير التنفيذي لصندوق التأمين الثروة الحيوانية، أهمية الدور الذي يقوم به الصندوق، في تنمية الثروة الحيوانية في مصر والحفاظ عليها ودعم المربين، خلال افتتاح الندوة التفاعلية التي تم اقامتها على هامش معرض "آجري بيزنس" في الإسماعيلية.
وقال مساعد وزير الزراعة، إن ذلك يأتي في إطار توجيهات وتعليمات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، لتوعية المربين بأهمية دور الصندوق، بما يساهم في تنمية ورفع كفاءة الثروة الحيوانية في مصر.
وحضر الندوة عدد كبير من المربين فضلًا عن وكيل وزارة الطب البيطري ووكيل وزارة الزراعة بمحافظة الإسماعيلية ووكيل الطب البيطري في الشرقية.
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