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نقيب المحامين يترأس جلسة حلف اليمين القانونية (صور)

11:21 م السبت 27 مارس 2021
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كتب- مينا غالي:

عقدت نقابة المحامين اليوم السبت جلسة حلف اليمين القانونية للمحامين الجدد، برئاسة نقيب المحامين رجائي عطية، ‏وحضور أعضاء المجلس حسين الجمال، محمد الكسار، ومحمد راضي مسعود، وماجد حنا.‏

وعُقدت الجلسة لنقابات شمال الدقهلية وجنوب الدقهلية والمنوفية وطنطا ودمياط والمحلة وبورسعيد وشمال الشرقية وجنوب ‏الشرقية وبني سويف والفيوم والبحر الأحمر في مقر النقابة العامة.‏

واستهل رجائي عطية - نقيب المحامين - كلمته للأعضاء الجدد قائلاً: "نحن نعيش الساعات الأخيرة من محنة حادث قطاري ‏سوهاج؛ فمنهم من لقيَ ربّه ومنهم من يُعاني من الإصابة، مطالبًا جميع الحضور بقراءة الفاتحة على أرواح الراحلين".‏

وأضاف نقيب المحامين قائلًا: "اليوم بمثابة يوم ميلادٍ جديدٍ لكم في مهنة المحاماة، وهذا الميلاد يعقبه مسئولية، فزميلي ‏محمد الكسار تحدث عن التحاق المحامي بمكتب، وأنا أضم صوتي إلى صوته، ولكني أعرف أن الانضمام إلى مكاتب المحاماة للأسف ‏لم يعد ميسورًا أمام جميع المحامين، وهذه مساءلة نحاول أن نبحث لها عن حل"، مشيرًا إلى أن صاحب المكتب في النهاية يبقى هو ‏صاحب المكتب، فإذا لم يقبل الزميل أو الزميلة عن رضًا حقيقي؛ فسوف يضع أمامه العقبات ويكرهه في مهنة المحاماة، فلا تعلقوا ‏حقكم في العلم والمعرفة واكتساب الخبرة على مصدرٍ واحدٍ فقط، فإن يُسِّر لك أن تكون في مكتب، فعليك أن تنضم لأسرة المكتب بقلبٍ ‏مخلصٍ ورغبةٍ حقيقةٍ حتى تستطيع جنى العلم والمعرفة واكتساب الخبرة.‏

نقيب المحامين نقابة المحامين رجائي عطية جلسة حلف اليمين القانونية

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