أكثر الكلمات إنتشاراً

عقار جسر السويس حادث قطاري سوهاج سفينة قناة السويس لقاح كورونا متحرش المعادي فيروس كورونا الطقس الدوري المصري قانون الأحوال الشخصية الشهر العقاري

"السياحة" تشارك في ساعة الأرض بإطفاء الإضاءة غير الضرورية 60 دقيقة

10:17 م السبت 27 مارس 2021
"السياحة" تشارك في ساعة الأرض بإطفاء الإضاءة غير الضرورية 60 دقيقة

قصر عائشة فهمي

كتب- يوسف عفيفي:

شاركت وزارة السياحة والآثار، مساء اليوم، في الحدث العالمي السنوي "ساعة الأرض" من خلال إطفاء الإضاءة غير الضرورية لمدة ساعة واحدة، من الساعة الثامنة والنصف وحتى الساعة التاسعة والنصف من مساء السبت، وذلك للمساهمة في ترشيد استهلاك الطاقة بهدف مواجهة ظاهرة الاحتباس الحراري.

وقال الدكتور أسامة طلعت رئيس قطاع الآثار الإسلامية والقبطية واليهودية بالمجلس الأعلى للآثار، إن الوزارة قامت بإطفاء الإضاءة غير الضرورية ببعض المواقع الأثرية في محافظات الجمهورية، منها قلعة صلاح الدين بالقاهرة، ومقعد ماماي السيفي ومجموعة السلطان قلاوون بشارع المعز، ومسجدي السلطان حسن والرفاعي، وقصر البارون إمبان بحي مصر الجديدة، وقصر عائشة فهمي بالزمالك.

وتابع: بالإضافة إلى إطفاء الإضاءة الخارجية لقلعة قايتباي بالإسكندرية، وقلعة صلاح الدين بطابا، وقصر يوسف كمال بنجع حمادي، ومتحف شرم الشيخ بمحافظة جنوب سيناء.

قصر عائشة فهمي شارع المعز قصر البارون قلعة قايتباي وزارة السياحة ساعة الأرض

الخبر التالى:

شبورة وأمطار.. الأرصاد تعلن تفاصيل 3 ظواهر جوية حتى الجمعة المقبل
Corno symptom

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 198681

    عدد المصابين

  • 152198

    عدد المتعافين

  • 11804

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 126004849

    عدد المصابين

  • 101683041

    عدد المتعافين

  • 2765601

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

  • عاجل:أول تعليق من "السكة الحديد" على حريق محطة قطار الزقازيق

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا