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وزير الري: إثيوبيا تمتلك 100 مليون رأس ماشية تستهلك 84 مليار متر مكعب مياه

10:15 م السبت 27 مارس 2021
وزير الري: إثيوبيا تمتلك 100 مليون رأس ماشية تستهلك 84 مليار متر مكعب مياه

الدكتور محمد عبدالعاطي وزير الري

كتب- أحمد مسعد:

قال الدكتور محمد عبدالعاطي وزير الموارد المائية والري، إن هناك 40 مليون مصري يعيشون على الزراعة، موضحًا أن أي تأثر بحصص المياه التي تصل إلى مصر سيؤثر على هذه الفئة، وهي من أكثر الفئات فقرًا في المجتمع المصري.

وأضاف عبدالعاطي، في حوار تلفزيوني لقناة "سكاي نيوز"، اليوم السبت، أن إثيوبيا لديها نصيب الأسد لديها من مياه النيل بحجم موقعها الجغرافي، فهي تمتلك ما يقرب من 100 مليون رأس ماشية يستهلكون 84 مليار متر مكعب سنويًا، موضحًا أن حصة مصر المائية 55.5 مليار مكعب فقط، ولذلك لابد على كفاءة الاستخدام الذي بلغت 90% عبر وسائل الري الحديث.

وأشار وزير الري، إلى أن إثيوبيا لديها 900 مليار متر مكعب من مياه الأمطار بجانب مياه السدود، مضيفًا أن مصر دولة تعاني من ندرة المياه وليس لدينا مورد رئيسي غير نهر النيل. ​

الدكتور محمد عبدالعاطي وزير الري إثيوبيا سد النهضة نهر النيل

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