"أسياخ سقطت على ميكروباص وتاكسي".. "الجيزة" تكشف تفاصيل حادث ترسا
كتب– أسامة علي:
أكد أيمن عتريس، رئيس جهاز المتابعة الميدانية بمحافظة الجيزة، أنه لا يوجد أي إصابات ناتجة عن حادث سقوط "أسياخ حديدية" مجهزة لأحد الأعمدة الخرسانية بكوبري ترسا تحت الإنشاء بشارع اللبيني بالمريوطية.
وقال عتريس في بيان اليوم السبت، إن "الأسياخ" سقطت على سيارة ميكروباص خالية من الركاب وأخرى تاكسي، مؤكدًا أن سائق التاكسي أصيب بكدمات بسيطة في كتفه، ونقل إلى مستشفى الهرم لإسعافه.
وأضاف رئيس جهاز المتابعة الميدانية بالجيزة، أن أجهزة المحافظة نسقت مع الشركة المنفذة للكوبري، لرفع آثار الحادث وتم إعادة حركة مرور المركبات للطريق القادم من شارعي الهرم وفيصل إلى الدائري.
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