بحضور مندوب عن الرئيس.. أداء صلاة الغائب على ضحايا قطاري سوهاج بعد قليل

كتب- محمود مصطفى:

تحتفل وزارة الأوقاف، بعد قليل، عقب صلاة العشاء، بليلة النصف من شعبان، بمسجد السيدة نفيسة رضي الله عنها وأرضاها بالقاهرة.

وأناب الرئيس عبد الفتاح السيسي، اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، لحضور الاحتفال الرسمي الذي تقيمه وزارة الأوقاف، بمناسبة ليلة النصف من شعبان.

ويحضر الاحتفال الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، والدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر الشريف، والدكتور محمد أبوهاشم، أمين اللجنة الدينية بمجلس النواب، والدكتور عبد الهادي القصبي، رئيس المجلس الأعلى للطرق الصوفية.

يؤدي وزير الأوقاف، صلاة الغائب على أرواح ضحايا حادث قطاري سوهاج جميعا بمسجد السيدة نفيسة رضي الله عنها وأرضاها غدا السبت، عقب صلاة العشاء.

وشدد الوزير على ضرورة مراعاة جميع الإجراءات الاحترازية والتباعد الاجتماعي، في رمزية لمشاركة المجتمع كله لأهالي الشهداء في مصابهم الأليم، سائلا الله عز وجل أن يتغمدهم جميعا بواسع رحمته وأن يسكنهم جميعا فسيح جناته وأن يلهم أهلهم وذويهم الصبر والسلوان وأن يمن على المصابين بالشفاء العاجل.