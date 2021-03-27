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أول تعليق من "السكة الحديد" على حريق محطة قطار الزقازيق

07:15 م السبت 27 مارس 2021
أول تعليق من "السكة الحديد" على حريق محطة قطار الزقازيق

حريق محطة قطارات الزقازيق

كتب– أسامة علي:

كشف العميد أحمد جاد إبراهيم، رئيس الإدارة المركزية لشئون هيئة السكة الحديد، حقيقة اشتعال حريق بمحطة قطار الزقازيق، اليوم السبت.

وقال جاد في تصريحات خاصة لـ"مصراوي" إن الحريق بعيد عن محطة قطارات الزقازيق، موضحًا أن الحريق كان أسفل النفق المجاور لمحطة القطارات.

ولفت رئيس الإدارة المركزية بالسكة الحديد إلى أن الحريق لم يؤثر على حركة سير القطارات، مؤكدًا أن جميع حركة القطارات تعمل بانتظام في الوجهين البحري والقبلي.

وأشار جاد إلى أن إدارة الحماية توجهت على الفور، وتم التعامل لإخماد الحريق.

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