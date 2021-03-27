أكثر الكلمات إنتشاراً

عقار جسر السويس حادث قطاري سوهاج سفينة قناة السويس لقاح كورونا متحرش المعادي فيروس كورونا الطقس الدوري المصري قانون الأحوال الشخصية الشهر العقاري

لأجل الوطن.. مبادرة حزبية لتعزيز القضايا السياسية والاقتصادية والحقوق والحريات

06:54 م السبت 27 مارس 2021
  • عرض 4 صورة
  • عرض 4 صورة
  • عرض 4 صورة
  • عرض 4 صورة

(مصراوي):

قال عدد من ممثلي الأحزاب والمجتمع المدني وأعضاء من مجلسَي النواب والشيوخ، في بيان لهم اليوم السبت، إنهم طرحوا مبادرة مصرية لتعزيز القضايا السياسية والاقتصادية والحقوق والحريات، تحت شعار (بالمنطق والحكمة وبالدليل والبرهان.. لأجل الوطن".

وتهدف المبادرة إلى بناء جسور الثقة مع الشركاء والأصدقاء الدوليين في كل القضايا والموضوعات محل الجدل والخلاف، فضلًا عن البحث في شكاوى المواطنين من خلال الحوار مع القنوات الرسمية بالدولة المصرية، وتنفيذ بعض الأنشطة والفعاليات في الداخل والخارج؛ تهدف إلى خلق مناخ من التعاون من خلال الاستفادة من الخبرات والتجارب الإقليمية والدولية المختلفة في إطار من احترام القانون والدستور والاتفاقيات والمعاهدات الدولية.

وتضم المبادرة الدكتورة مشيرة خطاب، وزيرة الدولة للأسرة والسكان سابقًا، والنائب الأول لرئيس لجنة الخبراء الإفريقية لحقوق الإنسان ورفاهية الطفل، والنائبة فضية سالم عضو مجلس النواب عن سيناء، والنائبة سحر البراز وكيلة لجنة العلاقات الخارجية، والنائب إيهاب رمزي عضو مجلس النواب وأستاذ القانون الجنائي، والنائب أشرف ثابت قيادي بحزب النور، والنائب يوسف الحسيني وكيل لجنة الإعلام والثقافة.

مجلس النواب مجلس الشيوخ القضايا السياسية مبادرة حزبية

الخبر التالى:

أول تعليق من "السكة الحديد" على حريق محطة قطار الزقازيق
Corno symptom

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 198681

    عدد المصابين

  • 152198

    عدد المتعافين

  • 11804

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 126004849

    عدد المصابين

  • 101683041

    عدد المتعافين

  • 2765601

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

  • عاجل:أول تعليق من "السكة الحديد" على حريق محطة قطار الزقازيق

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا