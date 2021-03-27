"قومي المرأة" ينعى ضحايا حادث قطاري سوهاج
كتبت- نور العمروسي:
نعى المجلس القومي للمرأة برئاسة الدكتورة مايا مرسي، ضحايا حادث تصادم قطاري سوهاج، الذي أسفر عن 19 متوفى، و285مصابًا.
وعبرت رئيسة المجلس عن آسفها وحزنها لهذا الحادث الأليم، مقدمة خالص العزاء إلى أسر الضحايا، داعية الله عز وجل أن يرحمهم ويتقبلهم شهداء، وأن يُلهم ذويهم الصبر والسلوان، ومتمنية الشفاء العاجل للمصابين.
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