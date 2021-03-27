"الأعلى للإعلام": ارتفاع الموارد المالية للمجلس إلى 9 ملايين جنيه بنهاية 2020

كتب- مينا غالي:

تضمن تقرير الأمين العام للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، الذي ورد بالتقرير السنوي الثالث للمجلس- وانفرد مصراوي بنشره- بند الشؤون المالية الخاصة بالمجلس، حيث بلغت الموارد المالية للمجلس حتى 30 يونيو 2020 مليون ونصف المليون جنيه، وارتفعت في 31 ديسمبر 2020 إلى 9 ملايين جنيه.

كما تضمن التقرير الموافقة على مشروع موازنة العام المالي 2020 / 2021 من وزارة المالية ومجلس النواب، وكذلك الموافقة على الحساب الختامي للعام المالي 2019/ 2020 من وزارة المالية والجهاز المركزي للمحاسبات بعد استيفاء الملاحظات، هذا بالإضافة إلى الإعداد لمشروع الموازنة للعام المالي 2020/2021.

ووفقًا للتقرير، فإنه تم صرف بدل التدريب والتكنولوجيا للصحفيين بالصحف الحزبية والخاصة المحول من وزارة المالية، بأمر دفع شهري بصورة منتظمة لنقابة الصحفيين بقيمة إجمالية مائة وثلاثة مليون وتسعمائة وتسعة وخمسون ألف وتسعمائة واثنين وثلاثون جنيهًا واثنين وسبعون قرشًا لا غير، كما تم صرف إعانة لكبار الإعلاميين والصحفيين لعدد 11 صحفيًا وإعلاميًا خلال الفترة من 1 يوليو 2020 وحتى 31 ديسمبر 2020 بقيمة 245 ألف جنيه بعد تقديم المستندات المؤيدة من نقابتي الصحفيين والإعلاميين.

وأوضح التقرير أنه تم صرف الإعانات السنوية المحولة من وزارة المالية وهي كالآتي: إعانة نقابة الصحفيين صندوق المعاشات 5.1 مليون جنيهًا – إعانة نقابة الصحفيين صندوق الخدمات الطبية 1.5 مليون جنيهًا- إعانة للمساهمة في نشاط اتحاد الصحفيين العرب 500 ألف جنيه – إعانة لصندوق التأمين والمعاشات بنقابة العاملين بالصحافة والطباعة والإعلام 250 ألف جنيه- إعانة لجمعية الخدمات للعاملين بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام 158 ألف جنيه.​