رئيس هيئة قناة السويس: سنحدد مَن يتحمل الخسائر بسبب السفينة الجانحة بعد انتهاء التحقيق
السويس - حسام الدين أحمد:
قال الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس:"ننتظر انتهاء التحقيق في واقعة جنوح السفينة البنمية "إيفر جيفين" التابعة لشركة "إيفر جرين" وبعدها سيتم تحديد من يتحمل الخسائر.
وقال الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس إن القناة لديها معدات جيدة وعالية الكفاءة منها الكراكة مهاب مميش التي تحركت من هولندا و 5 كراكات أخرى إضافة إلى لنشات ستصل من فرنسا.
وأشار إلى أن القناة تزود من قدراتها بشكل مستمر في الوقت الذي تطالب فيه دول كثيرة مساعدتنا.
وقال الفريق ربيع رئيس هيئة قناة السويس، إن حادث جنوح السفينة "إيفر جيفين" في المجرى الملاحي لقناة السويس، لم يسفر عن أية إصابات أو وفيات، أو وقوع أي تلوث بقع من الزيت أو الوقود من السفينة".
وأضاف خلال مؤتمر صحفي عن تطورات جهود تعويم السفية الجانحة"في البداية أعتذر عن تأخري في عرض بيانات رسمية باسمي، لكننا كنا نعتمد على البيانات الرسمية التي تصدرها الهيئة كل 6 ساعات، وذلك نظرًا لصعوبة الحادثة وضيق الوقت، وكان كل اهتمامنا في حل المشكلة".
وأشار ربيع إلى أن الحادث وقع يوم الثلاثاء الماضي، الموافق 23 مارس في حوالي الساعة 7:30 صباحا، عندما جنحت السفينة "إيفر جيفين" التابعة لشركة "إيفر جرين" في الكيلو 151 ترقيم القناة من السويس، وكان ترتيب السفينة في قافلة الجنوب رقم 13، وطولها 400 متر وعرضها 59 مترًا وحمولتها 223 ألف طن.
وأشار إلى أنه فور وقوع الحادث تحركنا بـ 3 قاطرات من اتجاه الشمال، وتعاملنا مع السفن التي كانت موجودة داخل المجرى الملاحي بشكل سريع وترتيبها لأننا كنا سنضطر نوقفها في البحيرات المرة وفي بحيرة التمساح نظرا لأن السفينة التي جنحت أغلقت المجرى الجنوبي لقناة السويس.
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