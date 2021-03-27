من مقر الحادث.. برلماني يكشف لـ"مصراوي" مطالب أهالي عقار جسر السويس
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كشف النائب محمود القط، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، عن تفاصيل زيارته إلى مقر عقار جسر السويس، والتي بدأت بتفقد البناء المنهار، والسماع إلى ذوي الضحايا والمصابين بعد تعزيتهم، والاستماع إلى شكواهم وطلباتهم التي تركزت على مناشدتهم الدولة بضبط صاحب المبنى؛ لمخالفته قوانين واشتراطات البناء.
وقال القط، في تصريحات لـ"مصراوي"، اليوم السبت، إن من أبرز الحالات عروسان كان مفترض أن يكونا في العقار لولا العناية الإلهية؛ فقد تأجل وجودهما يوم واحد؛ ما أدى إلى إنقاذهما.
وتفقد النائب مستشفى السلام العام الذي توجه إليه المصابون ووجد كل الرعاية والاهتمام من وزارة الصحة.
وأشاد القط بجهود الدفاع المدني والإسعاف وإدارة الأزمات بمحافظة القاهرة التي كان لها وجود سريع؛ ما أدى إلى تخفيف أثر الكارثة، وما زال هناك بحث عن أنقاض حتى الآن.
وتابع النائب بأن شهود العيان قالوا إن المصنع الموجود بالطابق الأرضي عمل مساءً ثم انهار العقار.
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