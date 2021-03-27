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عبد المجيد يُعلن تخفيضات ٥٠٪ على "براندات" الملابس للصحفيين وأسرهم

03:25 م السبت 27 مارس 2021
عبد المجيد يُعلن تخفيضات ٥٠٪ على "براندات" الملابس للصحفيين وأسرهم

أيمن عبد المجيد

كتب- مينا غالي:

أعلن أيمن عبد المجيد، رئيس لجنتَي التشريعات الصحفية والرعاية الاجتماعية والصحية بنقابة الصحفيين، والمرشح لعضوية مجلس الصحفيين لدورة قادمة، عن خدمة للصحفيين وأسرهم، يستفيد منها جموع الصحفيين، عبر تقديم سلع أساسية بتخفيضات تصل إلى ٦٠٪.

وكشف عبد المجيد، خلال جولاته الانتخابية، عن اتفاق توصل إليه مع غرفة صناعة الملابس والمفروشات باتحاد الصناعات، ينص على تنظيم ١٢ معرضًا للملابس، سنويًّا، بالقاهرة والمحافظات، للزملاء الصحفيين وأسرهم، يضم المعرض الواحد من ٥٠ إلى ١٠٠ براند، يبدأ من ملابس الأطفال ومرورًا بجميع أنواع الملابس والمفروشات، وحتى ملابس الزميلات، وبدل للزملاء، بخصم يتراوح بين ٤٠ و٦٠٪.

أيمن عبد المجيد نقابة الصحفيين الصحفيين الملابس

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