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"المصريين بالخارج" ينعي ضحايا حادث قطاري سوهاج ويتمنى الشفاء للمصابين

03:20 م السبت 27 مارس 2021
"المصريين بالخارج" ينعي ضحايا حادث قطاري سوهاج ويتمنى الشفاء للمصابين

حادث قطاري سوهاج

كتب- يوسف عفيفي:

نعى الاتحاد العام للمصريين في الخارج، ببالغ الحزن والأسى ضحايا الحادث الأليم إثر تصادم قطارين في مدينة طهطا بمحافظة سوهاج.

وأعرب الاتحاد في بيان اليوم، عن تمنياته بالشفاء العاجل للمصابين ويتقدمون لأهالي المتوفين بخالص العزاء وأن يتغمدهم بوافر رحمتة وأن يسكنهم فسيح جناته وأن يلهم أهلهم وذويهم الصبر والسلوان.

وثمن الاتحاد العام للمصريين بالخارج، سرعة استجابة الحكومة في التعامل مع الحادث وتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي لتذليل كافة الصعوبات وتوفير طائرة لنقل المصابين ممن يحتاجون لعمليات جراحية دقيقة في مستشفيات القاهرة ومضاعفة التعويضات المقررة لحالات الوفاة والمصابين، وتأكيده بأن العقوبة ستطول الجناة لا محاله.

وقال البيان إن الاتحاد العام للمصريين بالخارج، يقدر تماماً كافة جهود التطوير المتواصلة في قطاع النقل والمواصلات، راجين أن يتم الإنتهاء من منظومة تطوير السكك الحديدية في مناطق سوهاج وباقي مدن الصعيد التي لم يصلها مخطط التطوير حسب الجدول الزمني المعد من وزارة النقل والمواصلات​.

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