زعيم الأغلبية يتفقد مستشفى سوهاج العام والجامعي والتعليمي

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كتب- نشأت علي:

تفقد المهندس أشرف رشاد الشريف، أمين عام حزب مستقبل وطن، زعيم الأغلبية بمجلس النواب، مستشفيات سوهاج (الجامعي والعام والتعليمي) للاطمئنان على حالة المصابين في حادث تصادم القطارين.

جاء ذلك ضمن جولة يقوم بها وفد برلماني، يضم محمد أبوالعينين وكيل المجلس، وعلاء عابد رئيس لجنة النقل، ومحمود الضبع وحسام عاشور وأحمد سعد ومصطفي محمود.

وحرص الوفد على زيارة المصابين والحديث معهم لرفع روحهم المعنوية والاطمئنان على الرعاية الصحية بالمستشفى، وإعلان دعم البرلمان ومساندته لهم في هذا الحادث الأليم ومحاسبة المسؤول أيًا كان موقعه.

كما حرص الوفد البرلماني على الحديث مع الفريق الطبي بالمستشفى والمسؤول عن إسعاف وعلاج المصابين للوقوف على موقف جميع الحالات وكذلك موعد خروجهم من المستشفى.

كما عقد الوفد لقاءً مع محافظ سوهاج بديوان عام المحافظة، استمع خلالها لطبيعة الموقف بالمستشفيات التي تعالج المصابين ورصيد بنوك الدم وشبكة الأكسجين واستعدادات غرف الرعاية والعمليات.

وشدد الوفد على ضرورة ضرورة منح الرعاية الكاملة للمصابين وأسرهم، والاستمرار في رفع حالة الطوارىء بالمستشفيات وتوافر المستلزمات الطبية بشكل آمن لحين خروج آخر مصاب.

وأكد أعضاء الوفد البرلماني، أن هذا الحادث لن يمر مرور الكرام وأن هناك متابعة على مدار الساعة مع كافة الجهات المعنية لسير عملية التحقيقات للتعرف على كافة التفاصيل.

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