نمتلك صورة أكثر دقة.. رئيس الحكومة يعلق على حادثي قطارَي سوهاج وجنوح السفينة

كتب- أحمد السعداوي:

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مؤتمرًا صحفيًّا وعدد من الوزراء، اليوم السبت، لكشف الحقائق والمعلومات حول حادث قطار سوهاج، وحادث جنوح السفينة بقناة السويس.

وأضاف مدبولي: أصبحت هناك صورة أكثر دقة بخصوص ضحايا حادث قطار سوهاج، والرئيس السيسي وجَّه بتوفير أقصى درجات الرعاية الممكنة للمصابين، وصرف معاش ثابت لهم، بنسب عجز وعاهات مستديمة، مع صرف التعويضات الملائمة لأُسر المتوفين والضحايا.

وأضاف مدبولي: أكرر تعازينا لأهالي المتوفين والشعب المصري، وتمنياتنا للمصابين بالشفاء العاجل.

وتابع رئيس الوزراء: منذ وقوع الحادث تابعنا تداعياته، وكان هناك تحديث كامل لأرقام الضحايا والمصابين، إذ كنا موجودين أمس هناك، وكانت أعمال إزالة آثار الحادث مستمرة، وكانت الأرقام تقديرية، "والنهارده عندنا صورة أكثر دقة".

واستطرد مدبولي: الرئيس السيسي وجه بسرعة صرف التعويضات اللازمة، وأن تكون هناك رعاية كاملة للمصابين وأهالي المتوفين، وأيضًا صرف معاش لإعانتهم، ومراعاة مَن سيعانون عجزًا جراء الحادث.

وأضاف رئيس الوزراء: حابب أتكلم أيضًا عن موضوع مهم شعل الرأي العام المحلي والعالمي، وهو حادث جنوح السفينة العملاقة بقناة السويس، إذ يعتبر حادثًا استثنائيًّا لسفينة من كبرى الحاويات عالميًّا.

وذكر مدبولي أن هيئة قناة السويس تعاملت مع الحادث من أول لحظة بكفاءة، نظرًا لأهمية هذا المجرى شديد الدقة والحساسية، فهناك إدارة كاملة تعمل بكفاءة، وعشرات السفن تتحرك يوميًّا في كل الاتجاهات، فبدأت الهيئة تستعين بكل المعدات للتعامل مع هذه الإشكالية الكبيرة جدًّا، واستعانت بالخبرات الدولية بالنصح والإرشاد، ورئيس الهيئة سيعقد مؤتمرًا اليوم، لتوضيح الصورة والتفاصيل الكاملة وما تم حتى الآن لعودة الحركة بهذا المرفق المهم.

واستطرد مدبولي: أتقدم بخالص الشكر إلى كل الدول التي قدمت المساعدة.

واختتم مدبولي المؤتمر بتهنئة الشعب المصري بمناسبة ليلة النصف من شعبان، قائلًا: "ننتهز هذه الفرصة وندعو الله عز وجل جميعًا أن يسلم مصر، وأن يحفظها من كل سوء، ودائمًا وأبدًا تحيا مصر".