وعد ودعاء ومناشدة.. ماذا قال كامل الوزير عن حادث قطاري سوهاج؟

كتب- أحمد السعداوي:

تقدم الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، خلال مؤتمر صحفي عقده الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم السبت، للتعليق على حادث قطارَي سوهاج، بخالص تعازيه للشعب المصري وأهالي المتوفين في الحادث الأليم.

وقال الوزير: "مش هاقول ازاي حصل الحادث، فهذا متروك لتحقيقات النيابة العامة والنائب العام.. هاتكلم في تطوير السكك الحديدية، فمنذ أن كلفني الرئيس السيسي بالحقيبة، كان تم رصد 225 مليار جنيه لتطوير السكة الحديد، بالإضافة إلى شبكة قطار سريع، واستيراد عربات وجرارات، وتطوير وفحص السكة والمزلقانات والإشارات، وتطوير العامل البشري بنحو 5 مليارات جنيه.

وتابع وزير النقل: كانت هناك 5 مراحل لإعادة الأمن وتطوير وتشغيل معمل وردان، انتهينا من جزء منها في 30 يونيو 2020، وسننتهي في 2022 من تطوير الجرارات، مؤكدًا أنه في نهاية هذا العام (2021)، لن تكون هناك عربات قديمة.. وكانت الأولوية هي تطوير الإشارات، وتعاونا مع 3 شركات عالمية مع وشركات متخصصة حتى 30 يونيو 2022، وفي نصف عام 2024 سيشمل التطوير باقي السيارات وازدواج بقية الطرق الرئيسية، ثم الضواحي (8 آلاف كيلو متر)، وسيتم أيضًا دخول القطار السريع في منتصف عام 2024، ليصل خط الصعيد، ويشمل كل القرى، من محافظة إلى محافظة ومن مركز إلى قرية ومركز آخر.

واستطرد الوزير: هنعمل إيه قدام مواءمة ومتطلبات تشغيل؟ إما أن نوقف مسير القطارات من أجل التطوير، والناس زعلت، يا نقفل لمدة من أجل التطوير، وهذا مرفوض، فالسكك الحديدية تنقل مليون راكب يوميًّا.

وتابع وزير النقل: ما الحل؟ الحل اللي قررته الحكومة هو أن تظل قطاراتنا تعمل باستخدام وسائل الأمان وتأمين المسير للسيطرة على القطار.. هنتأخر شوية (25% من زمن وصول الرحلة)، من أجل سلامة ركابنا ولعدم وقوع حوادث أخرى، ولكي لا تحدث حادثة ثانية لا قدر الله، فالمقصود هو سلامة المواطنين، فكل أسبوع تدخل أبراج جديدة الخدمة.

وأضاف الوزير: استحملونا شوية، حتى انتهاء التطوير. داعيا: يا رب سلم إن شاء الله.

واستطرد وزير النقل: نعمل بأقصى استطاعتنا، فالكل يتألم، وسنبذل قصارى جهدنا، مناشدًا الأهالي: ساعدونا، مطلوب منكم ضبط السلوكيات ومقاومة الباعة الجائلين بجانب الشرطة، وعدم إلقاء حجارة على القطارات، والتزام المزلقانات في التعدية، وعدم التهرب من دفع التذكرة، واستخدام الأبواب الرئيسية للمحطات، معقبًا: أما العاملون فسأجلس معهم اليوم، فمطلوب منهم الانضباط في المواعيد.. ونصل الليل بالنهار لتكملة خطة التطوير، والتعامل مع الجمهور معاملة حسنة.

واختتم الوزير: أعِد الرئيس السيسي بالعمل 24 ساعة، بكل أمانة وإخلاص.

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