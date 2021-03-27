الإسكان تتابع مع أحد المكاتب الاستشارية إعداد المخطط الاستراتيجي العام لمدينة السويس الجديدة
كتب- محمد عبدالناصر:
قالت المهندسة أسماء مخلوف، نائب رئيس جهاز تنمية خليج السويس الجديدة، إن يتم المتابعة مع مسئولي أحد المكاتب الاستشارية المكلَّفة بإعداد دراسة تدقيق حدود الموقع وإعداد المخطط الاستراتيجي العام لمدينة السويس الجديدة، خطوات العمل، وذلك بحضور مسئولي الإدارات المختصة بالجهاز.
وأوضحت مخلوف، في بيان اليوم، أنه تم مناقشة المخطط التفصيلي للمرحلة الأولى بخصوص أعمال التنسيقات ودراسة أنسب البدائل المقترحة لتغذية المرحلة الأولي من المياه لمدينة السويس الجديدة بمساحة ٢٠٠٠ فدان، وذلك ضمن استعدادات البدء في تنفيذ أعمال البنية التحتية للمدينة.
وفي سياق متصل نائب رئيس جهاز تنمية خليج السويس الجديدة، بمتابعة أعمال تشغيل وصيانة محطة معالجة المخلفات الصناعية السائلة بعتاقة، وكذا مراجعة عينات خروج المياه المعالجة وأخذ عينات لإجراء التحاليل عليها للتأكد من مدى مطابقتها للمواصفات القياسية.
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