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ترشيد استهلاك الطاقة.. محافظة الجيزة تشارك في الحدث البيئي العالمي "ساعة الأرض"

01:49 م السبت 27 مارس 2021
ترشيد استهلاك الطاقة.. محافظة الجيزة تشارك في الحدث البيئي العالمي "ساعة الأرض"

أحمد راشد محافظ الجيزة

كتب- محمد عبدالناصر:

أعلنت محافظة الجيزة المشاركة بالحدث البيئي العالمي السنوى "ساعة الأرض" مساء اليوم والذي تشارك فيه معظم دول العالم بإطفاء الأنوار غير الضرورية لمدة ساعة للمساهمة في ترشيد استهلاك الطاقة للحفاظ على البيئة.

قال اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، إن المحافظة ستشارك مساء اليوم دول العالم في الحدث البيئي العالمي، فيما يعرف بساعة الأرض، وذلك بإطفاء الانوار لمدة 60 دقيقة بدءاً من الساعة 8.30 حتى 9.30 مساء.

وأكد المحافظ أن هذا الحدث البيئي العالمي يهدف إلى لفت أنظار العالم بضرورة مواجهة ظاهرة الاحتباس الحرارى وتوجية الأنظار إلى أهمية التوعية بمخاطر هذه الظاهرة ولتقليل الأنبعاثات الناتجة عن المشروعات الصناعية، لافتا إلى أن هذا الحدث يرمز إ​لى توجيه رسالة قوية للحفاظ على الموارد الطبيعية للأجيال القادمة.

محافظة الجيزة ساعة الأرض ترشيد استهلاك الطاقة الحدث البيئي العالمي

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