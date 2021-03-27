السيسي يتلقى اتصالا من الرئيس التونسي للتعزية في ضحايا حادث قطاري سوهاج
كتب- محمد سامي:
قال بيان صادر عن رئاسة الجمهورية، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم اتصالاً هاتفياً من الرئيس قيس سعيد، رئيس الجمهورية التونسية.
وأعرب الرئيس التونسي عن خالص تعازيه وصادق مواساته للرئيس في حادث قطاري سوهاج، داعياً الله عز وجل أن يتغمد ضحايا الحادث بواسع رحمته ويلهم ذويهم الصبر والسلوان، ومتمنياً الشفاء العاجل للمصابين.
من جانبه، أعرب الرئيس عن خالص شكره وتقديره لأخيه الرئيس قيس سعيد علي اللفتة الكريمة، مثمناً سيادته المواقف التونسية الداعمة لمصر والتي تعكس الأخوة التي تتميز بهما العلاقات الممتدة بين البلدين.
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