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كامل الوزير: استحملونا شوية.. زملائي بالسكة الحديد يتألمون

12:39 م السبت 27 مارس 2021
كامل الوزير: استحملونا شوية.. زملائي بالسكة الحديد يتألمون

كامل الوزير

كتب- مصراوي:

قال المهندس كامل الوزير، وزير النقل، إن وزارته وحكومة الدكتور مصطفى مدبولي، لا تستطيع تحمل حادث قطار آخر بعد حادث قطاري سوهاج أمس.

وأضاف في مؤتمر صحفي بمجلس الوزراء: ليس أمامنا سوى استخدام التكنولوجيا حتى لو تأخر زمن وصول الرحلة.

وتابع: استحملونا شوية، عشان نوصلكم بسلامة، زملائي يتألموا وتعهدوا نقدم أفضل خدمة.

وأدى تصادم قطارين بمركز طهطا في محافظة سوهاج بعد ظهر أمس، إلى وفاة 19 شخصا وإصابة 185 آخرين.​

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كامل الوزير السكة الحديد مصطفى مدبولي حادث قطاري سوهاج

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