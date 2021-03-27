عقار جسر السويس.. حارس العقار الملاصق يروي تفاصيل الانهيار

كتب- محمد نصار:

كشف حارس العقار الملاصق لعقار جسر السويس المنهار، تفاصيل الواقعة التي راح ضحيتها أكثر من ٣٠ شخصا ما بين وفيات ومصابين

وقال حارس العقار، لمصراوي، اليوم السبت، إن العقار انهار دون سابقة إنذار في تمام الساعة الثانية إلا ربع فجر السبت.

وأضاف الحارس، أن العقار مكون من ٩ أدوار وبدروم وكل دور يحتوي على ٣ شقق، بجانب المصنع في البدروم.

ولفت إلى أن العقار لم يكن ساكنا بالكامل فضلا عن وجود عدد من العمال في المصنع.