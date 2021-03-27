أكثر الكلمات إنتشاراً

حادث قطاري سوهاج سفينة قناة السويس العاصفة الترابية لقاح كورونا متحرش المعادي فيروس كورونا الطقس الدوري المصري قانون الأحوال الشخصية الشهر العقاري

كامل الوزير يعتذر عن حادث قطاري سوهاج: لن أستبق التحقيقات

12:29 م السبت 27 مارس 2021
كامل الوزير يعتذر عن حادث قطاري سوهاج: لن أستبق التحقيقات

الفريق مهندس كامل الوزير

كتب- مصراوي:

قال المهندس كامل الوزير، إنه يقدم اعتذاره وأسفه عن حادث قطاري سوهاج.

وأضاف الوزير في مؤتمر بمجلس الوزراء: لن أتحدث عن الحادث وتفاصيل وقوعه، ولن أستبق نتائج التحقيقات.

وأدى تصادم قطارين بمركز طهطا في محافظة سوهاج بعد ظهر أمس، إلى وفاة 19 شخصا وإصابة 185 آخرين.

لمتابعة كل ما يتعلق بحادث قطاري سوهاج في تغطية خاصة (اضغط هنا)

كامل الوزير حادث قطاري سوهاج وزارة النقل هيئة السكة الحديد قطاري سوهاج

الخبر التالى:

عقار جسر السويس.. حارس العقار الملاصق يروي تفاصيل الانهيار
Corno symptom

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 198011

    عدد المصابين

  • 151765

    عدد المتعافين

  • 11768

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 126004849

    عدد المصابين

  • 101683041

    عدد المتعافين

  • 2765601

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

  • عاجل:أسعار الذهب في مصر تعود للارتفاع خلال تعاملات اليوم

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا