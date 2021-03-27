كامل الوزير يعتذر عن حادث قطاري سوهاج: لن أستبق التحقيقات

كتب- مصراوي:

قال المهندس كامل الوزير، إنه يقدم اعتذاره وأسفه عن حادث قطاري سوهاج.

وأضاف الوزير في مؤتمر بمجلس الوزراء: لن أتحدث عن الحادث وتفاصيل وقوعه، ولن أستبق نتائج التحقيقات.

وأدى تصادم قطارين بمركز طهطا في محافظة سوهاج بعد ظهر أمس، إلى وفاة 19 شخصا وإصابة 185 آخرين.

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