كامل الوزير يعتذر عن حادث قطاري سوهاج: لن أستبق التحقيقات
كتب- مصراوي:
قال المهندس كامل الوزير، إنه يقدم اعتذاره وأسفه عن حادث قطاري سوهاج.
وأضاف الوزير في مؤتمر بمجلس الوزراء: لن أتحدث عن الحادث وتفاصيل وقوعه، ولن أستبق نتائج التحقيقات.
وأدى تصادم قطارين بمركز طهطا في محافظة سوهاج بعد ظهر أمس، إلى وفاة 19 شخصا وإصابة 185 آخرين.
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