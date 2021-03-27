19 وفاة و3 أكياس أشلاء.. الصحة تعلن الحصيلة النهائية لحادث قطاري سوهاج

كتب- مصراوي:

قالت الدكتورة هالة زايد، وزير الصحة، إن آخر إحصائية لحادث قطاري سوهاج، تشير إلى 185 إصابة، و19 وفاة، و3 أكياس أشلاء متفرقة في 3 مستشفيات.

وأضافت في مؤتمر صحفي الآن: تم إبلاغ مرفق الإسعاف في تمام الساعة 12:05 ظهر أمس، وتم الدفع بـ105 عربة إسعاف.

وتابعت: ارتفاع الإصابات جاء نتيجة أن بعض الحالات المبلغ عنها بوفاة، تبين أنها في حالة غيبوبة فقط، ما أدى إلى خروج 90 حالة من المستشفيات، و116 كسور عظام، و20 في غيبوبة تامة.​

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