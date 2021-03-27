الأوقاف: أداء صلاة الغائب على شهداء قطاري سوهاج بمسجد السيدة نفيسة بعد العشاء

كتب- محمود مصطفى:

قال الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، إنه مواساة لأهالي شهداء حادث قطاري سوهاج، تؤدي قيادات الوزارة صلاة الغائب على أرواحهم جميعا بمسجد السيدة نفيسة رضي الله عنها وأرضاها اليوم، عقب صلاة العشاء.

وشدد الوزير على ضرورة مراعاة جميع الإجراءات الاحترازية و التباعد الاجتماعي، في رمزية لمشاركة المجتمع كله لأهالي الشهداء في مصابهم الأليم، سائلا الله عز وجل أن يتغمدهم جميعا بواسع رحمته وأن يسكنهم جميعا فسيح جناته وأن يلهم أهلهم وذويهم الصبر والسلوان وأن يمن على المصابين بالشفاء العاجل.

ومن المقرر أن تحتفل وزارة الأوقاف، بعد صلاة العشاء من مسجد السيدة نفيسة رضي الله عنها وأرضاها بمدينة القاهرة، بذكرى تحويل القبلة "ليلة النصف من شعبان".

كان الدكتور يوسف عامر رئيس اللجنة الدينية بمجلس الشيوخ، قال إنه يجب على الحكومة أن تتخذ كل ما يلزم من إجراءات لمنع تكرار حوداث القطارات وغيرها من الحوادث المتكررة على الطرق السريعة؛ حفاظًا على أهالينا في كل مكان وزمان.